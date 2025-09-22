Säljkoordinator till Spendrups
Maxkompetens Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
Är du en relationsskapande person som trivs med att arbeta mot tydliga mål och ha daglig kontakt med kunder? Nu har du chansen att bli en del av Spendrups - ett svenskt familjebryggeri med starka varumärken och lång tradition av kvalitet.
Vi på Maxkompetens söker nu en innesäljare för ett vikariat med start omgående och som sträcker sig fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
I rollen som Innesäljare får du ansvar för en utvald kundportfölj där ditt uppdrag är att utveckla relationen och driva affären framåt tillsammans med kunden. Du är kundens främsta kontaktperson mot Spendrups och säkerställer att de får bästa möjliga service och stöd i sin vardag.
Arbetet är varierande och innefattar allt från att genomföra kampanjer och stärka kundens sortiment till att öka köptroheten och hantera inkommande order. Med ditt engagemang för både våra produkter och kundernas behov blir du en viktig del i att skapa långsiktiga samarbeten.
Du rapporterar till Teamledare Innesälj och har ett nära samarbete med distriktscheferna inom Affärsområde Restaurang - en framgångsfaktor för att lyckas i rollen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva försäljning och aktivera sortiment hos befintliga kunder.
• Planera och genomföra aktiviteter för att öka kundernas lojalitet.
• Ha löpande kunddialog via telefon och mail.
• Ansvara för orderhantering och administration för egna kunder.
• Fungere som kundens kontaktperson för frågor kopplade till affären.
• Ta första kontakt och etablera relationer med framtida Spendrups-kunder.Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en kommunikativ person som gillar att bygga relationer och ha daglig kontakt med kunder. Du är lugn, stresstålig och serviceinriktad samt har en lösningsorienterad inställning som gör att du kan hantera olika situationer på ett självständigt sätt.
Vi söker dig som har:
• Mycket god datorvana, särskilt i Office-paketet.
• Erfarenhet av försäljning där telefonen varit ditt främsta arbetsredskap.
• Vana av att arbeta självständigt med egen kundportfölj.
• Minst tre års arbetslivserfarenhet.
• Fullständig gymnasieutbildning.
Meriterande:
• Erfarenhet från restaurangbranschen.
• Kunskap i Salesforce eller liknande CRM-system.
På Spendrups och i gruppen jobbar människor som är målmedvetna, orädda och kreativa - hur du är som person är egentligen viktigast. Vi letar efter dig som har en vilja att lära dig och som ständigt vill utveckla dina kunskaper.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
• Placeringsort: Stockholm, St Eriksgatan 119.
• Varaktighet: Vikariat med start så snart som möjligt fram till 31/12.
• Arbetstid: 08:00-17:00, helgfria vardagar.
• Lön: enligt ök.
Spendrup har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna bemanningsprocess. För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos Spendrups på St Eriksgatan.
Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Jonna Alm på jonna.alm@maxkompetens.se
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Spendrups är ett svenskt familjebryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Bryggeriet grundades 1897 i Grängesberg och drivs av familjen Spendrup i femte generationen. Vi finns på ett antal orter i Sverige med huvudkontor i Vårby utanför Stockholm och produktion i Grängesberg, Hällefors och Visby. För oss står alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. I vårt breda sortiment finns varumärken som Mariestads, Norrlands Guld, Heineken, Loka, Schweppes, Briska och vinproducenter som Cono Sur, Gallo och Boschendal. Spendrups har cirka 1 100 medarbetare och omsätter cirka 4 MDKR årligen. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri, Hellefors Bryggeri och OMAKA. Våra anläggningar är certifierade enligt internationella standarderna ISO 14001 och FSSC 22000 avseende miljö respektive kvalitet och livsmedelssäkerhet. Ersättning
