Säljkoordinator - Internationell marknad
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2025-12-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där ordning, service och internationella kontakter står i centrum? Vi söker en noggrann och kommunikativ säljkoordinator till vårt kontor i Furulund. Här blir du en viktig del av försäljningsteamet och stöttar vår säljchef i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
*
Ta emot kundorder och registrera dem i affärssystemet Pyramid
*
Säkerställa korrekta leveransadresser och hantera order från distributörer i olika länder - främst inom Asien
*
Samverka internt kring tullfrågor (grundläggande kunskap är meriterande, men expertis finns internt)
*
Arbeta med artiklar kopplade till mätning av luftföroreningar (t.ex. olika kabellängder)
*
Följa upp order och bidra med strukturerat och kritiskt tänkande i hantering av artikelnummer
*
Stötta teamet vid varierande administrativa uppgifter
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en administrativ och serviceinriktad roll, och som gillar struktur, tempo och internationella kontakter. Erfarenhet av att arbeta mot utlandet underlättar - men viktigast är att du är noggrann, ansvarstagande och lättlärd.
Vi ser gärna att du har:
*
Erfarenhet av orderhantering eller administrativt arbete
*
Grundläggande förståelse för artikelnummer och logiskt/kritiskt tänkande
*
Goda kunskaper i engelska
*
Erfarenhet av Pyramid eller liknande affärssystem (meriterande) Om tjänsten
Omfattning: ca 75-100%
Ort: Arbetet sker på plats i Furulund.
Start: Mitten av Januari
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor angående tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster på jenny.oster@manpower.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8d7184c5-bba1-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Jenny Öster Jenny.Oster@manpower.se Jobbnummer
9642618