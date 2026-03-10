Säljdriven Account Manager till FocusNeo
FocusNeo är Nordens ledande helhetsleverantör av strategiska tjänster, lösningar och produkter för varumärkesskyltning och wayfinding. Företaget grundades 1965 och är familjeägt i tredje generationen. Verksamheten bedrivs från kontor i Stockholm och Göteborg samt via systerbolag i Oslo och Helsingfors.
Vi har tre affärsområden där vi inom affärsområde Retail hjälper våra kunder med design, konsultation, projektledning samt produktion av skyltprodukter i samband med etablering av butiker, hotell och restauranger.
Vårt affärsområde Corporate hjälper företag och organisationer med design, projektledning och produktleveranser i samband med omprofileringsprojekt och branding av kontorsmiljöer.
Inom vårt affärsområde Real Estate erbjuder vi strategiska tjänster till bygg- och fastighetsbranschen, t ex i form av wayfindingdesign, fastighetsnära skyltning eller projektledning av omfattande skyltprojekt i samband med ny- eller ombyggnationer.
Bland våra kunder finns många av Nordens ledande detaljhandelskedjor som t ex Synsam och Elgiganten, väletablerade koncerner som t ex AFRY och SEB samt större fastighetsbolag som Vasakronan och Fabegé.
Säljdriven Account Manager till FocusNeo - Nyförsäljning & affärsutveckling
Om rollen
På FocusNeo skapar vi skyltlösningar och visuell kommunikation som gör platser tydligare, tryggare och mer minnesvärda. Vi hjälper företag och organisationer att synas, guida och stärka sina varumärken - både utomhus och inomhus. Genom smart design, hållbara lösningar och stark projektkompetens skapar vi miljöer där människor enkelt hittar rätt och där varje detalj bidrar till en stark helhetsupplevelse.
Vårt erbjudande sträcker sig från idé och design till produktion, installation, projektledning och service av skyltar och wayfinding-system.
Nu söker vi en Account Manager som drivs av nyförsäljning och vill vara med och utveckla våra affärer mot corporate-kunder.
I rollen får du en central och affärsdrivande position där du bygger nya kundrelationer, identifierar affärsmöjligheter och driver projekt från första kontakt till färdig leverans och långsiktigt partnerskap.
Du arbetar nära våra projektledare och specialister för att säkerställa att varje lösning håller hög kvalitet - både funktionellt, estetiskt och affärsmässigt. Tillsammans skapar ni lösningar som stärker kundens varumärke och samtidigt bygger lönsamma och långsiktiga affärer för FocusNeo.
Tjänsten är placerad i Göteborg, där du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens, stark laganda och tydlig ambition att fortsätta växa.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
I rollen som Account Manager ansvarar du för att:
Bearbeta marknaden och identifiera nya kunder och projekt
Hålla presentationer och säljpitchar
Driva försäljningsprocessen från första möte till avslut
Ta fram kundanpassade lösningar i nära dialog med interna resurser
Skapa offerter, sätta priser och genomföra affärsförhandlingar
Följa upp kunddialoger och säkerställa framdrift i affären
Arbeta strukturerat mot tydliga försäljningsmål
Du säljer inte enskilda skyltar - du säljer helhetslösningar inom skyltning, orientering och visuell identitet, där hållbarhet, funktion och design är en självklar del av erbjudandet.
Din bakgrund och erfarenhet
Vi söker dig som är en självgående och affärsdriven relationsbyggare med erfarenhet av B2B-försäljning. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta proaktivt och skapa affärer genom förtroende och affärsmässighet.
Du har en konsultativ approach och är skicklig på att förstå kundens behov, flöden och miljöer - och omsätta detta till genomtänkta och värdeskapande skyltlösningar. Du är van att följa upp affärer, hålla tempo i säljprocessen och driva affärer hela vägen i mål.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och professionell, och du tycker om att vara ute hos kund och bygga långsiktiga relationer.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av försäljning inom skyltar, visuell kommunikation eller liknande erfarenhet av tjänsteförsäljning
Starkt lokalt nätverk
Erfarenhet av kundbearbetning och ansvar för stora nationella konton
Förmåga att sätta priser, förhandla och skapa lönsamma affärer
Erfarenhet av att driva komplexa affärer med flera beslutsfattare
Akademisk bakgrund
Vi erbjuder
Hos FocusNeo får du möjlighet att arbeta i ett växande bolag med tydlig nisch och stark kompetens inom varumärkesskyltning och lösningsorienterade tjänster.
Vi erbjuder:
En affärsnära roll med stort eget ansvar
Möjlighet att arbeta med komplexa och synliga projekt
Ett engagerat team med hög kompetens och korta beslutsvägar
En utvecklande roll där din insats gör tydlig skillnad hos kund
En varierad och dynamisk vardag
Övrig information
Placeringsort: Göteborg Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar FocusNeo med Whitefield Interim & Rekrytering. Sök tjänsten via annonsen på whitefield.se - vi hanterar inga ansökningar via e-post. Urval sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Har du frågor? Kontakta Joakim Whitefield på 0722-54 00 22.
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
