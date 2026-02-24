Säljchef till Ticket i Hudiksvall
2026-02-24
Välkommen att vara med på en fantastisk utvecklingsresa inom resebranschen, hos oss på Ticket och inte minst som säljchef.
Drivs du av försäljning och tycker det är givande att jobba mot tydliga mål? Älskar du utmaningar och vill samtidigt ha möjligheten att göra skillnad för våra kunder? Då ska du inte missa chansen att söka tjänsten som säljchef till vår butik i Hudiksvall!
Vem är du?
Som Säljchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av butiken. Du driver försäljning genom att inspirera och utveckla våra duktiga säljare. Som person tror vi därför att du är en inspirerande och coachande ledare som har stor förmåga att arbeta strukturerat efter uppsatta mål. Du är duktig på försäljning och brinner för att se dina medarbetare utvecklas. Du trivs bäst i ett team där alla är inkluderade och där dina medarbetare delar kunskap, nytänkande och utveckling.
Vi tror att du idag arbetar framgångsrikt med försäljning och är nyfiken på att utveckla andra inom försäljning. Kanske är du en informell ledare eller har någon form av teamleadansvar och känner dig redo för din första chefsroll? Du är målinriktad och bra på att prioritera. Du gillar att lösa problem och ger det där lilla extra för att få saker att hända. Vi ser gärna att du har god resvana och stor resmålskunskap. Och inte minst - en passion för resor!
Vi arbetar i en mängd olika interna samt externa system så därför är det en viktig merit att du har god datakunskap och van att arbeta i system dagligen.
Vår värdegrund är viktig för oss och vi jobbar utifrån vår kompass; Attityd, Glädje, Engagemang, Respekt samt Ansvar (AGERA). Det är viktigt för oss att du delar våra värderingar och förutom att vara en grym förebild och säljare strävar du dagligen efter att nå butikens budget och ge våra kunder service i världsklass tillsammans med ditt team.
Vad får du hos oss?
I Hudiksvall får du möjligheten att utveckla ditt eget team. Vi har ett internt ledarskapsprogram för alla chefer, för att ytterligare stärka vår värdegrund och vårt ledarskap. Dessutom har vi ett gediget utbildningsprogram som ger dig många möjligheter att utvecklas i din roll som ledare och säljare hos oss. Du har ett flertal kollegor runt om i landet och i Norge, vilket erbjuder goda möjligheter till erfarenhetsutbyte när vi träffas på olika möten och seminarier.
Eftersom vi vill finnas tillgängliga för våra kunder - när de behöver oss - har vi generösa öppettider, vilket innebär att schemat fördelas över både dagtid, kvällstid och helger. Tjänsten som säljchef hos oss i Hudiksvall är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
På Ticket värdesätter vi mångfald och vi är stolta över att vara ett företag representerat av människor med olika bakgrund. Vi vet att mångfald inte bara gör oss starkare men också mer innovativa och att olika perspektiv gör oss mer kreativa.
Ticket strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att få en inbjudan i din mail för att besvara ett personlighetstest i två delar. Det tar sammanlagt ca 30 minuter att besvara dessa. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och rättvis för dig som söker arbete hos oss. En objektiv urvalsprocess möjliggör att alla kandidater bedöms på samma sätt, utifrån egenskaper som är relevanta för aktuell tjänst. Som en del av vår rekryteringsprocess kan bakgrundskontroller förekomma.
Urval och intervjuer sker löpande så sök redan nu. Vi ser mycket fram emot att höra av dig!
