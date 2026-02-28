Säljchef Örebro - Riddermark BIl
Försäljningschef till Örebro - Ledar du vårt team mot nya höjder?
Är du en driven och erfaren ledare som brinner för att utveckla försäljning och motivera team?
Vi söker nu en engagerad Försäljningschef till vår butik i Örebro. I denna nyckelroll har du det yttersta ansvaret för att driva försäljningen, implementera strategier och coacha säljteamet mot uppsatta mål.
Om rollen
Som Försäljningschef är du en energisk ledare med stort lugn och tydlig pondus. Du är inte rädd för att ta i, men leder främst genom att inspirera och föregå med gott exempel. Du är en ödmjuk lagspelare som trivs med att stötta och utbilda medarbetare i deras utveckling. Vi värdesätter struktur, målfokus och förmågan att se helheten i butikens/anläggningens alla delar.
Erfarenhet och kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av att leda säljteam med dokumenterat goda resultat.
• Dokumenterad framgång inom försäljning och utveckling av försäljningsstrategier.
• Förmåga att analysera data och dra slutsatser för att optimera försäljningsprocessen.
• God branschförståelse är meriterande. Publiceringsdatum2026-02-28Dina personliga egenskaper
• Passionerad och engagerad i försäljning och kundmöten.
• Utmärkt kommunikationsförmåga med förmåga att motivera och inspirera.
• Starka ledaregenskaper som skapar ett positivt och resultatinriktat arbetsklimat.
• Självgående, strukturerad och initiativtagande.
Vi erbjuder
• Möjligheten att påverka och bidra direkt till företagets tillväxt.
• En stimulerande arbetsmiljö där din insats gör skillnad.
• Möjligheter till personlig och professionell utveckling.
• Konkurrenskraftig lön och förmånliga anställningsvillkor. Så ansöker du
Är du den ledare vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande.
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Ersättning
Fast + rörlig
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riddermark Bil AB
(org.nr 556750-7693) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riddermark Bil Jobbnummer
9769351