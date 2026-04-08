Säljchef Färskvaror - Coop Stationsstaden
2026-04-08
Vill du jobba på Kävlinges största matbutik med hög färskvarukänsla? Brinner du för försäljning och att arbeta med mat och att utveckla människor?
Som Säljchef Färskvaror på Stationsstaden ingår du i butikens ledningsgrupp. Du har, utöver ditt ansvar för kundmötet och färskvarorna i butiken, tillsammans med övriga i ledningsgruppen ett gemensamt ansvar för affärsplan, försäljning och resultat.
Vi vill att du har ett brinnande intresse för färskvaror, det vill säga, delikatess, matlagning samt följer mattrender. Vi ser att du tänker utanför boxen och vågar inspirera till matglädje.
Som Säljchef har du en betydande roll där vi ser att du är den naturliga ledaren och kulturbäraren som visar vägen framåt. Genom att vara en förebild för dina säljare inspirerar du dem till att varje dag prestera sitt yttersta. Rollen som Säljchef på coop innebär bland annat personalplanering, affärsmannaskap samt att följa upp koncept och rutiner, allt för att skapa en effektiv drift. Det mest centrala i jobbet innebär att leda och coacha dina medarbetare för att skapa en god arbetsmiljö.
Kunden i våra butiker ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och inte minst får ett bra personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!
Utöver detta ingår även bl a följande arbetsuppgifter i din roll:
Följa och förbättra lokala och centrala rutiner
Budget, uppföljning & prognoser samt följa upp lokal handlingsplan från uppsatta nyckeltal
Ledarskap med kunden i fokus
Leda, coacha & utveckla medarbetare, samt identifiera talanger
Genomföra och följa upp medarbetarsamtal och målsamtal
Arbeta med Coops gemensamma värdegrund och kultur
Säkerställa att lagar, regler, avtal & policys efterlevs i butiken
Kvalitetsarbete, SAM (Systematisk arbetsmiljö) och SBA (Systematisk brandskyddsarbete)
Genomföra centrala initiativ & beslut
Planogram & Revideringar
Schemaläggning och bemanning
Deltaga i det dagliga arbetet (kassa, varuplock, m.m)
Coops Egenkontroll
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40 timmar i veckan. Tillträde enligt överenskommelse och 6 månaders provanställning tillämpas.
Gymnasieutbildning är ett krav
Eftergymnasial utbildning eller högskola inom relevant område är meriterande
Erfarenhet/kompetens
Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är ett krav
Relevant ledarskapserfarenhet är ett krav
Relevant kompetens i Office-paketet är ett krav
Tidigare erfarenhet av butiksdatorsystemDina personliga egenskaper
Brinnande matintresse
Kommunikativ i både tal och skrift
Coachande och engagerande
Affärsmässig
Resultat- och kundinriktad
Metodisk och strukturerad
Uthållig
Självständig med eget drivKontakt
Evelina Persson | Butikschef
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
