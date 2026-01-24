Säljare till välkända Telia

Viasales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-24


Vill du jobba med sälj för välkända Telia på Stockholms förmodligen mest moderna kontor? Är du sugen på att kickstarta din karriär som säljare och utvecklas både privat och professionellt? VIASALES söker sin nästa stjärna som vill joina våra innesäljare för Telia!

Publiceringsdatum
2026-01-24

Dina arbetsuppgifter
Som säljare för Telia kommer du jobba med försäljning över telefon. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att hjälpa kunderna till en bra lösning med hjälp av Telias utbud. Detta är ett jobb för dig som vill utvecklas, ha härliga kollegor och ha möjlighet att påverka dina egna resultat. Tjänsten är baserad på vårt nybyggda kontor i Stockholm, Hammarby Sjöstad.
Vi erbjuder

En heltidstjänst

Stora utvecklingsmöjligheter

Höga provisioner utan lönetak

En säker start med garantilön

Vidareutbildningar i försäljning och ledarskap

Aktiviteter, tävlingar och events

Vi söker dig som

Är flytande i tal och skrift på svenska

Är målmedveten och drivs av att se resultat

Är social och klickar enkelt med nya personer

Har vi beskrivit dig eller ditt nästa drömjobb? Skicka in din ansökan direkt då vi rekryterar löpande.
Vid frågor angående tjänsten kontakta en av våra rekryteringskonsulter
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com - 073-566 00 53
Theres Akram - theres@viasales.com - 073- 713 45 30

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viasales AB (org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta)
116 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Viasales

Jobbnummer
9702926

