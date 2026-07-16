Säljare till Tempcon Norrland
Tempcon Norrland AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-07-16
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Vill du vara med och bygga framtidens försäljning inom logistik?
Vi tror att denna roll passar dig som är i mitten av din karriär. Du har hunnit samla på dig värdefull erfarenhet samtidigt som du fortfarande drivs av att utvecklas, lära nytt och är redo att ta nästa steg. Tror du dessutom att AI kommer att förändra försäljning lika mycket som internet en gång i tiden gjorde, DÅ tror vi att du kommer att trivas hos oss. Välkommen med ansökan!
Om arbetsplatsen
Tempcon Group är en av Nordens ledande aktörer inom temperaturkontrollerad logistik. Nu bygger vi en helt ny central säljorganisation där modern teknik, AI och affärsmannaskap ska skapa nästa generations försäljning.
Tempcon Group har värdeorden Engagemang, Trovärdighet och Tillsammans. Vi visar engagemang genom att at ansvar för vårt arbete, bidrar till förbättring och stöttar varandra oavsett vad. Vi ska värna om allas välmående. Vi blir starkare när vi arbetar tillsammans, delar vår kunskap och tar gemensamt ansvar för att lyckas. Trovärdighet skapas när våra ord och handlingar stämmer överens med varandra.
V söker nu en säljare med ansvar för vår norra region. Är du en person som vill vara med på en spännande förändringsresa och vill bidra till att forma framtidens sätt att arbeta med försäljning? Då är denna roll för dig.
Beskrivning av befattning
Det här är inte ett traditionellt säljuppdrag.
Du blir en del av ett nytt team som ska förändra hur försäljning bedrivs inom transport- och logistikbranschen. Vi kombinerar personliga kundrelationer med AI-stöd, dataanalys och moderna digitala verktyg för att skapa bättre kundupplevelser och smartare affärer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som rollen erbjuder är att utveckla nya affärer och långsiktiga kundrelationer. Bearbeta både nya och befintliga kunder. Du kommer arbeta med CRM, AI och digitala säljverktyg i det dagliga arbetet. Identifiera nya affärsmöjligheter genom analys och marknadsinsikter. Du ska samarbeta nära våra regioner och produktionsorganisation.
KRAV och Kvalifikationer
• Är en social och affärsdriven person som tycker om att skapa relationer
• Har några års erfarenhet av B2B-försäljning
• Är nyfiken på AI och digitala arbetssätt och vill ligga i framkant
• Arbetar strukturerat och drivs av att nå resultat
• Trivs med frihet under ansvar
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Datavana med kunskaper i ex, Office paket
• B-körkort
Det är meriterat om du har erfarenhet inom:
• Transport
• Logistik
• Lager
• Supply chain
• Livsmedelsbranschen.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du behöver vara en lagspelare som trivs med att skapa relationer och samarbeta för att nå gemensamma mål. Du är strukturerad, självgående och har ett starkt affärsdriv med fokus på resultat. Samtidigt är du nyfiken och har ett genuint intresse för både människor, affärer samt utveckling. Eftersom vi bygger upp en ny central säljorganisation behöver du trivas i en miljö där alla svar inte alltid finns från början. Du ser möjligheter där andra ser utmaningar och motiveras av att få vara med och påverka. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi kan erbjuder dig
Du får möjligheten att vara och bygga upp en helt ny nationell säljorganisation, vilket gör att du får lov att vara med från början och kunna påverka från dag ett. Hur ska framtidens försäljning fungera? Vi erbjuder ett företag som har höga ambitioner samt korta beslutsvägar. Vi har moderna digitala verktyg där AI är en naturlig del av arbetet. Du kommer att få arbeta ett engagerat team med stort fokus på utveckling och samarbete. Publiceringsdatum2026-07-16Övrig information
Arbetsort: Umeå/Sundsvall/ Örnsköldsvik
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Om befattningen
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Affärsutveckling, Stefan Ohlmander på stefan.ohlmander@eaakeri.se
eller 0702-80 51 09. Du kan även kontakta People, Culture & Project Coordinator, Hanna Torin på hanna.torin@tempcongroup.se
eller 0704-96 82 62.
Sista ansökningsdagen
Välkommen med din ansökning senast 30 September 2026. Vi söker rätt person, inte bara rätt CV. För att ansöka skickar du ditt CV och personliga brev samt motiverar varför just du passar bäst för rollen och berätta varför du vill vara med på vår resa till stefan.ohlmander@eaakeri.se
. Urvalet sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Tillsammans för en hållbar framtid - Forward as one Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: stefan.ohlmander@eaakeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempcon Norrland AB
(org.nr 559309-0185)
SPÅRVÄGEN 22 (visa karta
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901 31 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004003