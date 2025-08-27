Säljare till Talurit Group
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du intresserad av försäljning och trivs i en roll där du får möjlighet att använda din sociala förmåga för att skapa goda relationer? Vill du vara en del av Talurit Groups omtänksamma och engagerade team? Är du också en driven person som har energin och ambitionsnivån att föra försäljningsprocesser till framgång? Då kan du vara precis den vi söker till rollen som säljare för denna internationella koncern!
TJÄNSTEBESKRIVNING & ERBJUDANDE
I rollen som säljare kommer du att ansvara för att bearbeta kunder inom Talurits affärsområde och ansvara för att bygga starka relationer. Här får du vara en av nyckelspelarna i att forma framtidens affärer. Du kommer att ha fullt ansvar för att bearbeta och driva hela försäljningsprocessen, från att inleda kontakten till att säkra avtal över hela världen.
Som en del av Talurit Group är världen din spelplan. Du får arbeta med kunder från olika hörn av världen och dyka in i en mångfald av kulturer och affärslandskap. Du kommer att möta högt uppsatta företagsledare till dedikerade familjeföretagare, interagera med olika intressenter och skapa meningsfulla relationer som sträcker sig över gränserna. Att leverera exceptionell service och bygga långsiktiga relationer är avgörande för denna roll.
Som säljare hos Talurit Group kommer du att spela en central roll i att erbjuda kunderna effektiva och hållbara lösningar. Här får du som älskar att göra affärer komma till en spännande tjänst med många långsiktiga kundrelationer.
PERSONPROFIL
Som säljare är du en lagspelare som är lyhörd mot din omgivning, har god förmåga att kommunicera samt har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot dina arbetsuppgifter och kollegor. Vidare har du ett genuint intresse för att besöka och hjälpa kunder.
Vi söker dig som är ambitiös och vill ta din försäljningskarriär till nästa nivå. Vi ser att vår nästa säljare är energisk, anpassningsbar och alltid sätter kunden i fokus. Du är målinriktad, framåt och positiv, och vill arbeta i ett engagerat team.
Du är en självgående person med initiativförmåga, utmärkt social kompetens och förmåga att bygga starka relationer. Då tjänsten innebär teknisk försäljning ser vi det som positivt om du har industriell och/eller teknisk erfarenhet.
ÖVRIGT
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Du utgår från huvudkontoret i Högsbo. Tjänsten innebär resor i hela världen. Uppskattningsvis totalt 6-7 veckors övernattningar per år.
OM TALURIT GROUP
Talurit AB, moderbolaget inom Talurit Group, grundades 1948 och etablerade sig tidigt som en internationell marknadsledare inom mekanisk splitsning av stållina. Utöver dotterbolag i Tyskland, Storbritannien, Kina, USA, UAE och Singapore har de ett nätverk med distributörer runt om i världen.
Talurit Group utvecklar, tillverkar, marknadsför och underhåller komponenter, utrustning och system av högsta kvalitet för tillverkning av unik lyftutrustning - riktad till Rigging Shops, OEM-tillverkare och återförsäljare världen över. Då produkterna säljs globalt och har de representation i de flesta industriländer. Talurit Group har en stark och unik marknadsposition tack vare egen design, produktutveckling, tillverkning och distribution. Med ett komplett produktsortiment och djup teknisk kompetens erbjuder dem pålitliga och kundanpassade lösningar.
Läs mer på: www.talurit.com
OM PERFORMIQ
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Camilla Aurell på 073-353 75 41. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
