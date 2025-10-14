Säljare till Städhuset, Stockholm
Beltrami Recruitment AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beltrami Recruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sigtuna
, Norrköping
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och relationsskapande Säljare - är det du?
Brinner du för att bygga relationer, förstå kundens behov och skapa affärer som gör skillnad? Vill du vara med och bidra till ett växande, familjärt företag med hjärtat i Stockholm?
Då kan du vara vår nästa Säljare på Städhuset i Stockholm AB! Om oss
Städhuset är ett stabilt och familjärt städföretag med hjärtat i Stockholm sedan 1988. Vi är idag ca 180 engagerade medarbetare som levererar städtjänster med hög kvalitet till kontor, fastigheter, trapphus och hotell - framför allt i Stockholmsområdet.
Hos oss är medarbetarna vår största tillgång och vi arbetar alltid utifrån våra värderingar: Trygga, Omtänksamma och Engagerade.
I rollen som Säljare får du en självständig och ansvarsfull position med stort utrymme att påverka din egen vardag och försäljningsstrategi.
Du fokuserar på nykundsförsäljning inom B2B, där du aktivt söker upp och kontaktar potentiella kunder, bokar och genomför möten - både digitalt och fysiskt - samt utvecklar långsiktiga affärsrelationer.
Du arbetar nära ledningen och bidrar till företagets fortsatta tillväxt genom att identifiera nya möjligheter och omsätta dem i konkreta affärer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Aktivt prospektera och bearbeta nya kunder i Stockholm med omnejd
Följa upp inkommande förfrågningar från kunder via telefon och e-post
Hantera kunddialoger med fokus på service, lösningar och merförsäljning
Göra justeringar, tillägg och anpassningar enligt kundens önskemål
Bygga upp och vårda din försäljningspipeline
Boka och genomföra kundmöten, digitalt och på plats
Administrativa uppgifter som kalkylera, skapa offerter och hantera avtal
Bidra till strategiskt säljarbete och marknadsaktiviteter
Hos oss får du:
Bygga och stärka ditt professionella nätverk genom att delta i försäljningsaktiviteter, nätverksträffar och events. Din positiva inställning, pålitlighet och förmåga att inge förtroende gör att du snabbt blir en uppskattad ambassadör för Städhuset. Vi söker dig som är:
...en självgående och engagerad person med god kommunikativ förmåga. Du trivs i mötet med kunder, tar gärna initiativ och arbetar målmedvetet för att nå resultat. Du är strukturerad, effektiv och van vid ett högt tempo. Din nyfikenhet och ditt driv gör att du snabbt hittar nya affärsmöjligheter som bidrar till både din och Städhusets utveckling.
För att du ska lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av uppsökande försäljning (B2B)
God dator- och systemvana - erfarenhet av LimeGo är meriterande
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Möjlighet till flexibla arbetstider Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
I huvudsak är dina arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Placering: Hägersten, söder om Stockholm. Anställning: 100%, 6 månader provanställning. Lön: Fast samt rörlig del. Tillträde: Start omgående eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2025-10-27
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beltrami Recruitment AB
(org.nr 559158-1599) Arbetsplats
Beltrami Recruitment Kontakt
Anna Beltrami anna@beltramirecruitment.se +46 (0)760-228222 Jobbnummer
9556996