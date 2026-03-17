Säljare till ScanMont
ScanMont är ett växande företag inom värmepumpsbranschen och levererar produkter, tillbehör och lösningar till professionella installatörer och återförsäljare över hela Sverige. Företaget grundades 2011 och är en del av Scanoffice Group - Nordens största grossist inom luft-luftvärmepumpar.
Genom ett brett sortiment av värmepumpar, verktyg och installationsmaterial hjälper ScanMont installatörer att leverera energieffektiva lösningar till slutkunder. Med lång erfarenhet i branschen och nära relationer till sina återförsäljare fortsätter bolaget att växa på den svenska marknaden och söker därför nu ytterligare en distriktsansvarig säljare till sitt växande team.
Hos ScanMont möts du av en familjär kultur där samarbete, ansvar och entreprenörsanda står i fokus. Här arbetar man nära varandra och driver tillsammans företagets utveckling framåt.Publiceringsdatum2026-03-17
Som Distriktsansvarig säljare på ScanMont får du en central roll i företagets fortsatta expansion. Du ansvarar för att skapa och utveckla relationer med installatörer och återförsäljare inom värmepumpsbranschen i ditt distrikt.
Du arbetar självständigt från hemmakontor och tillbringar större delen av din arbetstid ute hos kunder. I rollen arbetar du både med befintliga kunder och aktiv nykundsbearbetning i ditt område, där relationsbyggande är avgörande för att lyckas.
• Bygga och utveckla relationer med installatörer och återförsäljare
• Genomföra kundbesök och möten ute hos företag i ditt distrikt
• Bearbeta nya kunder genom aktiv prospektering och relationsskapande arbete
• Ansvara för försäljning och utveckling av kundstocken i regionen
• Följa upp kunder och säkerställa långsiktiga samarbeten
• Självständigt planera veckans kundmöten och aktiviteter från hemmakontorProfil
Du är en energisk och drivande person som trivs med att arbeta självständigt och skapa nya affärsmöjligheter. Du har lätt för att ta kontakt med människor och bygger snabbt förtroende i mötet med kunder. Rollen passar dig som är resultatinriktad, relationsskapande och trivs i ett högt tempo där eget ansvar är en självklarhet. Du uppskattar frihet under ansvar och motiveras av att utveckla ett distrikt där du själv får vara med och påverka tillväxten.Kvalifikationer
• Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning
• B-körkort
• Möjlighet att resa i tjänsten och övernatta vid behov (ca 40 nätter per år)
• God kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt och strukturera din egen arbetsvecka
Meriterande
• Erfarenhet från värmepumps-, installations- eller klimatbranschen
• Teknisk förståelse eller intresse för energi- och klimatsystem
ScanMont erbjuder
• Konkurrenskraftig fast lön
• Bonusmodell med kvartals- och årsbonus
• Tjänstebil, mobil, dator och surfplatta
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag
• Sex veckors semester
Du inleder din anställning med en gedigen introduktion där du följer med försäljningschefen ute på kundbesök, lär dig produkterna och får en teknisk utbildning. Du får även möjlighet att besöka koncernens huvudkontor i Finland för vidare introduktion och utbildning.
Hos ScanMont blir du en del av ett sammansvetsat team där man hjälper varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Västerås, Örebro, Eskilstuna, Katrineholm, Linköping, Norrköping utgångspunkt hemifrån.
Du får även möjlighet att ta del av en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som omfattar 25 diplomerande kurser i försäljning samt veckovisa liveföreläsningar. Därutöver finns möjlighet att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern samt en 2-dagars säljutbildning i Stockholm, för dig som vill utvecklas ytterligare i din roll som säljare.
I denna rekrytering samarbetar ScanMont med rekryteringsföretaget Saleshub.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på joel.molin@saleshub.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb.
