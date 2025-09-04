Säljare till MoveTech
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Säljarjobb / Umeå
2025-09-04
Har du erfarenhet av försäljning och söker en arbetsplats där du får vara en nyckelperson med eget ansvar för hela säljprocessen? Vi söker nu för MoveTechs räkning ytterligare en social och initiativrik lagspelare till sitt entreprenörsdrivna säljteam. Här får du bygga långsiktiga relationer, driva kundanpassade affärer och använda din känsla för teknik och hållbarhet. En utesäljare som utgår ifrån hemmet och har hela norra distriktet som arbetsplats.
Arbetsuppgifter - hela försäljningsprocessen och kundrelationer inom materialhantering Driva hela försäljningsprocessen: prospektering, initial kontakt, boka och genomföra kundmöten (digitalt och fysiskt), behovsanalys, offertskrivning, förhandling och uppföljning.
Bygga, utveckla och förvalta starka kundrelationer med både nya och befintliga företagskunder inom industri, lager och produktion.
Skapa en egen kundportfölj och arbeta mot högt uppsatta försäljningsmål inom hållbar materialhantering och återvinning.
Ta eget budget- och resultatansvar samt arbeta självständigt såväl som gemensamt i säljteamet.
Delta aktivt i förbättringsarbete, affärsutveckling och implementering av nya lösningar på marknaden.
Bearbeta marknaden via LinkedIn, telefon, digitala möten och fysiska kundbesök. Extra fokus på offensiv prospektering första sex månaderna.
Representera MoveTechs värderingar: Smart, Snabbt och Omtänksamt (SOS) i varje kundmöte och affär.
Kvalifikationer - erfarenhet av teknisk försäljning B2B Flera års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom industri, produktion, materialhantering eller liknande teknisk bransch.
Dokumenterat resultat- och budgetansvar i tidigare försäljningsroller.
Vana att arbeta strukturerat och självständigt genom hela säljcykeln.
Stark kommunikativ förmåga - både på svenska och engelska i tal och skrift.
Mycket god erfarenhet av prospektering och relationsbyggande genom LinkedIn, telefon och digitala presentationer (exempelvis rörlig bild).
Trygg i att använda CRM-system och digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Personliga egenskaper - relationsbyggare och driven lagspelare
Du har öga för affärer, gillar utmaningar och triggas av att nå uppsatta mål. Som person är du social, engagerad, lyhörd och har lätt för att skapa nya kontakter, såväl digitalt som vid fysiska möten. Du är nyfiken på teknik och lösningar, strävar efter ständig utveckling och bidrar positivt till teamet. Samtidigt är du strukturerad, lugn och trygg i din yrkesroll - med förmåga att själv prioritera och driva säljprocesser i mål.
Anställningsvillkor och förmåner - Säljare hos MoveTech Tillsvidareanställning på heltid med fast lön och möjlighet till bonus kopplat till resultat.
Arbetstid dagtid, möjlighet till viss flexibilitet.
Du utgår ifrån hemmet och har hela Norrland som din arbetsplats
Kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och goda anställningsvillkor.
Stora möjligheter till professionell och personlig utveckling, både inom sälj och teknik.
Social arbetsmiljö och härlig jobbkultur med tävlingsanda och teamkänsla.
Ersättning
