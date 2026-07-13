Säljare till Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Mölndal Visa alla säljarjobb i Mölndal
2026-07-13
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Säljare till Exaltera Marketing
Vill du ha ett jobb där du träffar människor varje dag, utvecklas i högt tempo och har möjlighet att påverka din egen inkomst? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Exaltera Marketing söker nu engagerade säljare med utgångspunkt i Mölndal.
Det här är en roll för dig som gillar att ta ansvar, drivs av resultat och trivs i en social miljö. Du kommer att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen och möta kunder genom event, kampanjer och andra publika aktiviteter.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som säljare arbetar du med direktförsäljning där du möter kunder ansikte mot ansikte. Din uppgift är att skapa förtroende, identifiera kundens behov och presentera lösningar på ett tydligt och professionellt sätt.
Du utgår från vårt kontor i Mölndal och blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra, delar erfarenheter och arbetar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerat med provision
Genomsnittlig månadslön omkring 35 000 kr, beroende på prestation
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Ett engagerat team med hög energi
Vi belönar prestation
Vi uppmärksammar goda resultat genom regelbundna säljtävlingar och bonuskampanjer där du kan vinna priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra attraktiva priser
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Tycker om att träffa och prata med människor
Är engagerad, positiv och målmedveten
Motiveras av att utvecklas och nå resultat
Vill lära dig försäljning eller ta nästa steg i din karriär
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din inställning och vilja att utvecklas.
Ansök idag
Vill du bygga värdefull erfarenhet, utvecklas snabbt och ha möjlighet att påverka din lön? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Mölndal. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
428 31 KÅLLERED Jobbnummer
10001931