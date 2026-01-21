Säljare till DirectPartner Stockholm
Är du en driven talang som vill utvecklas och växa vidare inom försäljning? Då är detta din chans! Hos oss får du ta nästa steg i karriären och arbeta tillsammans med erfarna kollegor som hjälper dig att utvecklas.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som säljare hos oss på DirectPartner Stockholm AB kommer du att arbeta med försäljning av våra säkerhetsanläggningar. Anläggningarna innefattar bland annat inbrottslarm, kameraövervakning, passagesystem, överfallslarm och brandlarm. Vi arbetar främst med företagskunder men även mot privatpersoner med specifika önskemål och krav. Kontoret ligger i Bromma och består av ett 20 tal kollegor. Vi är ett nära sammanhållande gäng där flera av oss arbetat i på bolaget i många år.
Ditt huvudfokus kommer vara att sälja Securitas Direct produkter i Stockholm och västerort med omnejd. Securitas Direct är en välkänd och etablerad produkt som står för trygghet och kvalitet på marknaden. Det är ett starkt varumärke inom vårt kundsegment. I rollen får du dessutom stöd av två erfarna säljare som kommer finnas med som bollplank och bidra till din utveckling. Du kommer i din roll arbeta självständigt med stort inflytande över din arbetssituation. Du bokar själv upp dina dagar med kundmöten och tillbringar större delen av arbetstiden ute hos kunderna. Du uppskattar mötet med människor och förstår att långsiktiga kundrelationer är A och O. Du har eget resultatansvar samt ansvar för kundaktiviteter och uppföljning, tar fram offerter och projektleder installationer i nära samarbete med bokning, tekniker och kund.
Vi söker dig som:
Jobbar med försäljning idag och vill ta nästa steg i karriären
Vågar ta kundkontakt och bygga din egen portfölj
Är driven och målmedveten
Är serviceminded och sätter kunden i fokus
Är lösningsorienterad och hittar kreativa sätt att nå affärer
Du behärskar svenska både i tal och skrift
Du gör dig förstådd på engelska
Du har B-körkort
Meriterande: erfarenhet av B2B försäljning
Skallkrav:
Då vi är ett säkerhetsföretag får du inte ha anmärkningar eller förekomma i RPS brottsregister. Kontroll från belastningsregistret kommer att göras under processen.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en provisionsbaserad lön där du själv är med och påverkar din inkomst
Erfarna kollegor
Möjligheten att utvecklas inom sälj
Sjukvårdsförsäkring
Friskvård
Pension
TjänstebilOm företaget
Directpartner Stockholm AB erbjuder lösningar inom larm, passersystem och kameraövervakning till företag, med utgångspunkt i Stockholmsregionen.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Vi går igenom ansökningarna löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
