Säljare till Din Husbil i Jönköping
2025-11-04
SÄLJARE TILL DIN HUSBIL I JÖNKÖPING
Vill du underhålla befintliga och etablera nya kundkontakter som säljare hos Din Husbil i Jönköping? Som säljare får du chansen att forma försäljningen av fritidsfordon i en etablerad och kompetent säljavdelning.. Rollen passar dig som är engagerad, resultatfokuserad och en riktig lagspelare. Här får du arbeta nära kunder och kollegor, driva försäljningsaktiviteter och vara med och fortsätta utveckla de goda kundrelationerna i företaget. Ansök till rollen redan idag om du vill bli en av oss på Din husbil Jönköping!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som säljare hos Din Husbil i Jönköping blir du navet i försäljningen av fritidsfordon och rollen innebär daglig kontakt med kunder, både i utställningen och via telefon. Du ansvarar för planering av leveranser och arbetar aktivt med försäljningsprocessen från start till mål. Utöver detta driver du marknadsföringsaktiviteter, skapar annonser, publicerar i sociala medier och stöttar mediebyrån med material.
Arbetet inkluderar också uppföljning av försäljning och offerter samt deltagande vid mässor, helgaktiviteter och andra försäljningsaktiviteter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Daglig kundkontakt och försäljning av fritidsfordon
Ansvarar för uppsatta försäljningsmål
Ansvar för planering av leveranser
Delta och driva försäljningsaktiviteter
Delansvar för marknadsföring
Mottagningskontroller av fordon
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Som säljare hos Din Husbil är engagemang och affärsmässighet viktiga egenskaper, vi tror att du som söker trivs med att ha många bollar i luften samt gillar att ta dig an nya utmaningar med energi och nyfikenhet.
Vidare tror vi också att du är kommunikativ och möter kunder och kollegor på ett professionellt och personligt sätt, vidare är du prestigelös, samarbetsvillig och drivs av att nå resultat samt skapa värde för både företaget och kunderna. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av försäljning och kundkontakt
Dokumenterat säljresultat
God dator- och systemvana
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet från husbils- och husvagnsbranschen är meriterande
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som säljare är en direktrekrytering där du blir anställd av Din Bil i Jönköping. För den här rekryteringen sköter Eterni Sweden anställningsprocessen och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden och ansvarig rekryterare Rebecca Moberg eller William Maklin.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Din Husbil i Jönköping AB Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9589027