Säljare till Delselius Konditori
2025-08-17
Omgående!!
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Arbetet består av Kallskänk, försäljning, disk plock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café. Att du är barista utbildad är en merit men inget krav. Vi vill gärna att du har erfarenhet av kallskänk eller ett väldigt stort intresse som ersätter erfarenheten.
• Du är en glad och positiv person som smittar av sig till kollegor och gäster.
• Du är tävlingsinriktad och drivs av försäljning.
• Du är ansvarsfull och initiativrik och säkerställer att caféet är i toppskick
• Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo
• Du känner stolthet för det varumärke du arbetar för och ser din utveckling och framtid inom servicebranschen
• Du har kul på jobbet samtidigt som du skapar lönsamhet
Du behöver ha möjlighet att arbeta, morgon, em, kväll och varannan helg.
Vad erbjuder vi dig?
Delselius Konditori har blivit något av en samlingsplats för fikasugna, lunchätare och älskare av läckra bakverk.
Vi driver tre enheter i Gustavsberg, Delselius Konditori, Cafe Tornhuset och Deli Verkstan.
Vi är ett framgångsrikt företag som har stora utvecklingsmöjligheter. Här får du möjlighet att bidra till att ett redan starkt varumärke blir ännu starkare. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss. Delselius Konditori är ett företag som kännetecknas av en stark kultur. Vi är stolta över det vi gör och vi har kul på jobbet samtidigt som vi skapar lönsamhet.
Vi har kollektivavtal med LIVS, lön enligt avtal. Arbetet innebär oregelbundna arbetstider dagtid, kväll och helg.
Varmt Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: jobba@delselius.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Delselius Konditori AB
(org.nr 556263-6919), http://www.delselius.se
Skärgårdsvägen 7 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
