Säljare till Cypern
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du kombinera personlig utveckling, spännande arbetsuppgifter och en härlig livsstil? Då är jobbet på Cypern något för dig! Med en arbetsdag som startar klockan 10:45 får du möjlighet att njuta av morgonen med träning, ett dopp i havet eller bara en lugn stund innan arbetsdagen drar igång. Vi söker dig som vill skapa vänner för livet, utvecklas inom försäljning och uppleva allt som Medelhavsön har att erbjuda.
Vi söker dig som:
Är driven och vill ta nästa steg i karriären med långsiktiga mål
Gillar att jobba i ett högt tempo och trivs med nya utmaningar
Är social och utåtriktad, och älskar att knyta nya kontakter
Är redo att flytta omgående och bli en del av vårt team på Cypern
Vad vi erbjuder dig:
En gedigen säljutbildning som ger dig alla verktyg för att lyckas
Boende med pool och rooftop - perfekt för att varva ner efter arbetsdagen
Marknadens högsta provisioner
En lärorik och glädjefylld arbetsplats med härliga kollegor och många roliga tävlingar
Flexibla arbetstider som ger dig tid att njuta av Cyperns fantastiska klimat
Varför iSales?
Etablerat företag med över 20 års erfarenhet av att erbjuda jobb utomlands
Försäljning av produkter och avtal för Sveriges största och bästa varumärken
Varför Cypern?
Över 300 soldagar om året - perfekt för en aktiv livsstil
Lön med låga skatter
Närhet till Sverige, men med det härliga Medelhavsklimatet
Tillgång till statlig sjukförsäkring som täcker medicinsk vård
En avslappnad livsstil där jobb och fritid balanseras på bästa sätt
Om Cypern & iSales
Vårt kontor är beläget i det snabbt växande området Zakaki, nära Limassols nya marina och Europas största casino. Här finns allt du behöver - moderna bekvämligheter, shopping i välkända MyMall och restauranger med något för alla smaker. Närheten till Limassols centrum gör att du alltid har något att göra på fritiden.
För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: att hjälpa Sveriges ledande varumärken att nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en stark start i arbetslivet. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketingföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra säljmetoder. Vår vision är lika tydlig nu som då - att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare. Ersättning
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://www.isales.se Arbetsplats
iSales Kontakt
Valentina Mahmod valentina@isales.se 076-2066364
9535105