Säljare Takrenoveringar Eskilstuna

Vill du vara med på en riktigt rolig och spännande resa? Är du en drivande och engagerad stjärna inom försäljning? Hos oss kan du nu bli vår nya säljare med stort fokus på både ansvar och möjligheter! Som anställd hos oss blir du en del av ett företag med en stark ägare och mycket hög personal- och kundnöjdhet. Låter detta kanske som du? Läs vidare!
Om tjänsten Som säljare av takrenoveringar får du ett stort ansvar hos oss på Vesivek. Du kommer att ansvara för hela försäljningsprocessen. Du arbetar direkt mot privatkunder och husägare så det är mycket viktigt att kunden känner sig trygg med oss som samarbetspartner. Hög service och stort engagemang är avgörande för kundupplevelsen. Som säljare jobbar du även tillsammans med depåchef och produktionsteam genom hela processen för att uppnå nöjda kunder. Vi på Vesivek utbildar dig till takexpert för att motsvara kundernas förväntningar på professionell rådgivning. Hos oss får du en bra fast grundlön med provision och tjänstebil.
I tjänsten kommer du att arbeta med uppsökande verksamhet som innefattar att knacka dörr hos nya kunder, avsluta affärer och genomföra säljaktiviteter i närområdet vid takrenoveringar. Säljaktiviteter kan även innefatta att ställa ut på mässor där du kommer att boka kunder och synliggöra varumärket. Du kommer också att få ansvar för att upprätthålla kontakten med dina befintliga kunder i syfte att skapa framtida referenser och överträffa kundernas förväntningar.
Om dig Vi tror att du, som många säljare, älskar att vinna! Dessutom tror vi att du har en stark drivkraft, en härlig inställning och är bekväm med att ta egna initiativ. Vi söker dig som vet att du lyckas som säljare och dessutom har några års erfarenhet av försäljning, gärna av direktförsäljning mot privatkundsmarknaden. Vi söker dig som vill få möjlighet att arbeta nära dina kundrelationer och lyckas genom att ansvara för en framgångsrik försäljning. Lämplig bostadsort är inom området Eskilstuna med omnejd eftersom det kommer vara ditt säljområde.
För att lyckas i rollen som säljare är det krav på att du:
Innehar giltigt körkort B (personbil)
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har mångårig erfarenhet av uppsökande försäljning mot B2C och/eller B2B
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av byggnation eller renovering
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal med möjlighet till provision
Frihet att planera sin egna arbetstid
Friskvårdsbidrag
Utgå från sin egna bostad
Tjänstebil
Möjlighet att vara en del av en framgångsrik och växande organisation
Kontinuerlig utbildning och utveckling
Tillträde enligt ö.k.
Urval samt intervjuer kan komma att ske löpande varvid vi önskar din ansökan så snart som möjligt.
Om Vesivek Vesivek är Nordens största takrenoveringsföretag. Vi renoverar över 5 000 villatak per år och har sedan starten för 25 år sedan utfört mer än 50 000 takrenoveringar i Sverige och Finland. Koncernen omsätter ca 1,3 miljarder kronor och har ca 600 anställda. Vesivek växer kraftigt i Sverige, vilket innebär att du är med och utvecklar både företaget och vår kultur. Du erbjuds en tjänst i en organisation som andas framtidstro och vinnarinstinkt. Här får du möjlighet att utvecklas i takt med organisationen och dina idéer tas alltid tillvara. Läs mer om vårt unika koncept på www.vesivek.se
Vid frågor kontakta HR-ansvarig Johan Moberg. Tele nr: 010-1461103 E-postadress: johan.moberg@vesivek.se
