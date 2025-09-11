Säljare Swedal Fastighet Service AB (Heltid)
2025-09-11
Vi på Swedal Fastighet Service AB växer och söker nu en driven och målinriktad Säljare som vill vara med och utveckla våra kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Som säljare hos oss blir du en viktig del av företagets tillväxt. Du ansvarar för att bygga relationer, kontakta potentiella kunder och presentera våra tjänster inom fastighetsservice och städning.Arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta nya kunder
Presentera och sälja företagets tjänster
Skapa och upprätthålla långsiktiga kundrelationer
Delta i anbud och offertarbete
Samarbeta nära ledning och övriga kollegor
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av försäljning, gärna inom tjänstesektor eller fastighet/städ
God kommunikativ förmåga på svenska (tal och skrift), engelska är meriterande
B-körkort (krav)
Hög energi, självständighet och en stark vilja att nå resultat
Förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Vi erbjuder:
Heltidstjänst i ett växande bolag
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och affärsutveckling
Fast månadslön + möjlighet till bonus/provision
En arbetsplats med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet
