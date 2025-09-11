Säljare Swedal Fastighet Service AB (Heltid)

Swedal Fastighet Service AB / Försäljarjobb / Solna
2025-09-11


Visa alla försäljarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swedal Fastighet Service AB i Solna, Järfälla eller i hela Sverige

Säljare - Swedal Fastighet Service AB (Heltid)
Vi på Swedal Fastighet Service AB växer och söker nu en driven och målinriktad Säljare som vill vara med och utveckla våra kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter.

Publiceringsdatum
2025-09-11

Om tjänsten
Som säljare hos oss blir du en viktig del av företagets tillväxt. Du ansvarar för att bygga relationer, kontakta potentiella kunder och presentera våra tjänster inom fastighetsservice och städning.

Arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta nya kunder

Presentera och sälja företagets tjänster

Skapa och upprätthålla långsiktiga kundrelationer

Delta i anbud och offertarbete

Samarbeta nära ledning och övriga kollegor

Vi söker dig som har:
Erfarenhet av försäljning, gärna inom tjänstesektor eller fastighet/städ

God kommunikativ förmåga på svenska (tal och skrift), engelska är meriterande

B-körkort (krav)

Hög energi, självständighet och en stark vilja att nå resultat

Förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer

Vi erbjuder:
Heltidstjänst i ett växande bolag

Möjlighet att utvecklas inom försäljning och affärsutveckling

Fast månadslön + möjlighet till bonus/provision

En arbetsplats med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet

Arbetsplats: Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: soran@swedalfastifghet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedal Fastighet Service AB (org.nr 556952-6832), http://www.swedalfastighet.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9505010

Prenumerera på jobb från Swedal Fastighet Service AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swedal Fastighet Service AB: