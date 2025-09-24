Säljare Strängnäs
Vi är idag cirka 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjeföretag - här får du vara med och påverka, bidra till vår fortsatta tillväxt och hjälpa oss skapa fler nöjda kunder.
Vi är en av Sveriges mest expansiva aktörer inom bilbranschen och den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi både privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi utvecklar dessutom egna IT-system när vi ser att marknaden saknar tillräckligt bra lösningar, och vi strävar ständigt efter att förbättra vårt arbetssätt. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar.
Alla våra butiker växer!
Vi är Sveriges största och snabbast växande marknadsplats för begagnade bilar. Idag består verksamheten av cirka 600 medarbetare runt om i landet. Här är gemenskap, en familjär atmosfär och möjligheten till personlig utveckling viktiga delar - trots bolagets storlek.
Nu utökar vi vårt säljteam ytterligare i Strängnäs och söker därför drivna lagspelare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
Om dig
Vi söker personer med rätt attityd, engagemang och en bakgrund inom försäljning. Gillar du förändring och triggas av utmaningar? Är du nyfiken och beredd att göra det lilla extra? Älskar du kundkontakt och drivs av att skapa den där speciella känslan som uppstår vid en bra affär? Då kan du vara rätt medarbetare för oss - och vi rätt arbetsplats för dig. Vi värdesätter mångfald och ser gärna att fler kvinnor söker våra tjänster.
Att sälja hos oss
Är enkelt. Har du engagemang, lyhördhet, intresse och mod? Då har du grunden för att lyckas. Vår försäljning är modern, kundfokuserad och präglas av snabba, enkla men samtidigt noggranna och personliga affärer. I rollen som bilförsäljare arbetar du med hela kundresan - från första kontakt och provkörning till leverans och eftervård. Med Sveriges största utbud av begagnade bilar blir din förmåga att förstå kundens behov och bygga relationer avgörande. Som säljare arbetar du i team om 5-8 personer tillsammans med en gruppchef som leder arbetet mot tydliga gemensamma mål.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och personligt brev, till work@talentpartner.se
Se alla våra jobbmöjligheter på www.talentpartner.se.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
