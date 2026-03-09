Säljare sökes
2026-03-09
Älvsjö Tak AB är ett etablerat takföretag i Stockholm som arbetar med takomläggningar, takservice och plåtarbeten. Vi hjälper både villaägare och bostadsrättsföreningar med hållbara taklösningar och hög kvalitet. Nu söker vi en driven person som vill arbeta med kundkontakter och försäljning ute på fältet.Om tjänsten
Som utesäljare/takrådgivare träffar du kunder på plats, besiktar tak och tar fram förslag på lösningar. Du ansvarar för kunddialogen från första mötet till offert.Dina arbetsuppgifter
Besöka kunder och genomföra takbesiktningar
Ge rådgivning om takrenovering och takservice
Ta fram och presentera offerter
Följa upp kundkontakter och affärer
Samarbeta med projektledare och montörerKvalifikationer
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av försäljning eller byggbranschen är meriterande
God social förmåga och ansvarskänslaDina personliga egenskaper
Självständig och strukturerad
Serviceinriktad
Resultatdriven och kommunikativ
Vi erbjuder
Fast lön + provision
Tjänstebil eller milersättning
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Arbete i ett växande företag i byggbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Kontakt@alvsjotak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsjö Tak AB
(org.nr 556833-6290), https://www.alvsjotak.se
Årdalavägen 114 (visa karta
)
125 40 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9784858