Säljare sökes

Älvsjö Tak AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-09


Publiceringsdatum
2026-03-09

Om företaget
Älvsjö Tak AB är ett etablerat takföretag i Stockholm som arbetar med takomläggningar, takservice och plåtarbeten. Vi hjälper både villaägare och bostadsrättsföreningar med hållbara taklösningar och hög kvalitet. Nu söker vi en driven person som vill arbeta med kundkontakter och försäljning ute på fältet.

Om tjänsten
Som utesäljare/takrådgivare träffar du kunder på plats, besiktar tak och tar fram förslag på lösningar. Du ansvarar för kunddialogen från första mötet till offert.

Dina arbetsuppgifter
Besöka kunder och genomföra takbesiktningar

Ge rådgivning om takrenovering och takservice

Ta fram och presentera offerter

Följa upp kundkontakter och affärer

Samarbeta med projektledare och montörer

Kvalifikationer
B-körkort

God svenska i tal och skrift

Erfarenhet av försäljning eller byggbranschen är meriterande

God social förmåga och ansvarskänsla

Dina personliga egenskaper
Självständig och strukturerad

Serviceinriktad

Resultatdriven och kommunikativ

Vi erbjuder
Fast lön + provision

Tjänstebil eller milersättning

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Arbete i ett växande företag i byggbranschen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: Kontakt@alvsjotak.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Älvsjö Tak AB (org.nr 556833-6290), https://www.alvsjotak.se
Årdalavägen 114 (visa karta)
125 40  ÄLVSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9784858

