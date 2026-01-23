Säljare region Nord
Ragn-Sells Recycling AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2026-01-23
Orädd och redo för ansvar? Vi söker dig till återvinningsbranschen i Region Nord!
Är du en person som gillar att ta kontakt, bygga relationer och driva saker framåt? Vill du jobba med något som verkligen gör skillnad - för både människor och miljö? Då kan det här vara din chans!
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta med uppsökande försäljning inom återvinning, med placering i Luleå.
I rollen blir du en viktig del av vår tillväxt i regionen. Du kommer att vara ute på fältet, träffa företag och organisationer, identifiera deras behov och visa hur vi kan hjälpa dem att spara både resurser och miljö genom smarta återvinningslösningar.
Det här är en självständig och rörlig roll där du får stort eget ansvar för att planera ditt arbete, bygga upp kundrelationer och skapa affärer. Vi letar efter dig som inte väntar på att saker ska hända - du får dem att hända.
Vi söker dig som
• Är social, modig och trivs i mötet med människor.
• Gillar att ta initiativ och arbeta självständigt.
• Har intresse för hållbarhet, miljö och cirkulära lösningar.
• Är målmedveten, nyfiken och gillar att se konkreta resultat av ditt arbete.
• Har B-körkort och trivs med att vara ute på vägarna.
Vi erbjuder
• Ett jobb med stort eget ansvar och frihet i en framtidsbransch som växer.
• Förmånsbil, mobiltelefon och dator - du har det du behöver för att lyckas.
• Friskvårdsbidrag och en arbetsgivare som värnar om balans och välmående.
• Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
• En varierande vardag där du får träffa många olika människor och göra skillnad på riktigt.
Placering
Tjänsten utgår från Luleå. Resor inom regionen förekommer.
Känner du att det här låter som du? Skicka in din ansökan redan idag - vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Personligt brev är inte ett krav för att söka tjänsten.Kontaktuppgifter för detta jobbmats-johan.rostmark@ragnsells.com
tel; 0709272530 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
