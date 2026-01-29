Säljare / Projektansvarig
Stencentrum i Mölndal AB / Butikssäljarjobb / Mölndal
2026-01-29
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
Stencentrum i Mölndal AB i Mölndal
StenCentrum söker nu en säljare som vill bli expert på natursten!
Möjlighet
Nu finns möjligheten för dig att bli en expert på natursten och att bli en viktig del av vårt team. Vi kan erbjuda en meningsfull och rolig karriär med nya utmaningar. Tillsammans med engagerade och målinriiktade kollegor ges möjligheten att växa som person och i vår organisation Här möter man intressanta människor i vårt samarbete med byggare, arkitekter, leverantörer och framför allt våra unika kunder. Resor tar oss till nya platser där vi besöker leverantörer och mässor, ofta i Italien, Spanien och Frankrike.Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Stencentrum har butik med stor utställning samt produktion i Mölndal. Här skapar vi exklusiva stenarbeten av högsta klass för privata hem och offentlig miljö såväl i Sverige som i Europa. Vår strävan är att alltid skapa något unikt till våra kunder. Vi har vunnit pris för "Världens bästa marmorarbete" av Marble Institue of America. Ett internationellt pris där våra medtävlande var från många länder runt om i världen. Vi levererar till större projekt som hotel, shoppingcenter och andra blandade stora byggprojekt men också till exklusiva privata projekt och mindre standard arbeten. Våra kunder är både byggföretag och privatpersoner. I vår utställning tar vi även emot arkitekter och hjälper till med information och val av material. Se gärna på vår hemsida www.stencentrum.se
och vårt instagram @stencentrum för mer information.
Om jobbet
Vi söker nu en lösnings- och serviceorienterad säljare till vår butik och utställning i Mölndal. Arbetsuppgifterna består bl.a. av försäljning och rådgivning i butik och via telefon och mail, att rita och designa lösningar för kök och badrum mm, göra göra offerter och orderhantering sam uppföljningar, proaktivt försäljningsarbete och kundbesök. Arbetsuppgifterna består även av att köpa in material i nära samarbete med våra leverantörer främst i Italien, Spanien och Frankrike.
Då företagets fokus är personlig service och att ge inspiration från idé till verklighet så lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. För rätt person finns det stora möjligheter till utveckling med ett växande ansvar.
Din Profil
Vi söker dig som har en utåtriktad personlighet och är en bra lagspelare. Du är en problemlösare som ser möjligheter där andra ser hinder. Som säljare är du kostnadsmedveten, effektiv och resultatfokuserad samt en duktig administratör som klarar av att hålla många projekt igång samtidigt. Du är ambitiös, målmedveten och tycker om att ta ansvar. Du brinner för försäljning och drivs av att avsluta och att göra bra affärer samt att hjälpa kunden i alla lägen.
Som säljare kommer du att ha kontakt med internationella leverantörer, så det är därför viktigt att du talar och skriver engelska obehindrat. Du bör ha god datorvara. Har du kunskap i och erfaranhet utav CAD-program så är det meriterande. Är du tekniskt kunnig, har erfarenhet från fackhandel eller byggnation, så är det ett stort plus.
Om denna beskrivning passar in på just dig så ser vi fram emot din ansökan snarast möjligt då intervjuer sker löpande.
Det är ett krav att du har B-körkort
Tillträde: efter ök
Lön: fastlön med möjlighet till bonus
Språk: Svenska och Engelska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@stencentrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stencentrum i Mölndal AB
(org.nr 556618-8685), http://www.stencentrum.se
Södra Ågatan 18 (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9712922