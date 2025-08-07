Säljare med hög fast lön
Vi söker nu på uppdrag från en kund nya säljare inom Telemarketing.
Företaget har funnits i över 20 år och har stor fokus på sin personal. Företaget har vunnit flera priser som årets arbetsplats och satsar oerhört mycket på sin personal. Du kommer att arbeta i en grupp med 20 andra drivna och entusiastiska människor. Med ett av marknadens mest generösa provisionssystem kombinerat med en hög fast lön skapar de en trygg och lönsam arbetsplats.Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en rolig atmosfär tillsammans med drivna kollegor i en miljö som andas framgång. Tjänsten är på heltid och du arbetar 9 -17.
I arbetstiden ingår grundutbildning där du lär dig allt om produkten och försäljningen, du kommer också erhålla kontinuerlig utbildning för att hela tiden utvecklas.
Företaget har tre olika produkter som du kan välja att arbeta med eller variera för en utvecklande arbetsplats. Du kan arbeta med försäkringar, telefonabonnemang eller säkerhetstjänster. Vid en eventuell intervju kommer du att få mer information om de olika tjänsterna så du kan välja något som passar dig.
Jobbet som säljare
För att lyckas som säljare behöver du vara utåtriktad och gilla att prata med människor. Då arbetet är prestationsbaserat är det också en fördel om du är tävlingsinriktad och gillar utmaningar.
Du kommer att få en gedigen utbildning och en erfarenhet som du kommer att ha nytta av genom hela arbetslivet. Faktum är att de flesta som rekryterar ser det som en stor fördel om man har arbetat med försäljning någon gång i livet.Kvalifikationer
Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att lyckats med tjänsten. Du blir utbildad från start med allt du behöver kunna för att få en bra start.
Vi ser att du är en person som gillar att ta kontakt med nya människor och som är driven och gillar att bidra med en positiv energi.
Att kunna flytande svenska är ett krav.Ersättning
Lönen är baserad på en fast lön på 25 000 samt provision.
Lönen uppgår till 45 000 när du når budget.
Snittlönen för en ny säljare ligger på 30 000 - 35 000
