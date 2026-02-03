Säljare Märsta
Stenbolaget Sverige AB / Butikssäljarjobb / Sigtuna Visa alla butikssäljarjobb i Sigtuna
2026-02-03
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenbolaget Sverige AB i Sigtuna
, Järfälla
, Täby
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du bli en i vårt team?
Stenbolaget säljer och producerar marksten, murar, plattor, natursten och mycket mer.
Våra kunder är både privatpersoner och proffskunder.
Vi är störst i Sverige inom vårt segment.
Nu behöver vi lagerpersonal under vår högsäsong till vår butik/lager i Märsta mellan mars-september med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Som säljare på Stenbolaget består arbetsuppgifterna främst utav att hjälpa och guida våra kunder med rätt sten till rätt projekt.
Det är ditt ansvar att vårda varje kund, följa upp dina offerter och se till att köpupplevelsen blir till en succé.
Hos oss jobbar vi med tydliga försäljningsmål, det är ett arbetssätt som bör tilltala för att lyckas hos oss.
Som arbetsplats fungerar Stenbolaget likt ett fotbollslag, där alla positioner är viktiga. Vi coachar varandra och ser till att ha kul tillsammans. Vi är innovativa i vår spelteknik och håller ett högt tempo, det är nyckeln till vår framgång och just det som gör att vi leder ligan.
Våra butikers öppettider är måndag-fredag 07-16 & lördag 10-15, arbetstiden är varierande inom dessa tider.
Vem tror vi att du är?
Vi tror att du kan ha en bakgrund från bygghandel eller liknande säljroll.
Du kan ha erfarenheter från entreprenad eller ännu bättre, att du har jobbat med försäljning inom bygghandeln.
Det viktigaste är din personlighet och att du gillar försäljning, resten lär du dig hos oss.
Om du tror att vi är rätt arbetsplats för dig så tveka inte att skicka din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: jobbmarsta@stenbolaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Märsta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenbolaget Sverige AB
(org.nr 556668-4261), https://stenbolaget.se/pages/marsta-butik
Maskingatan 12 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Arbetsplats
Stenbolaget Märsta Jobbnummer
9721127