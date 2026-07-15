Säljare Lekia Uppsala Gränbystaden
Awesome Toys i Gränby AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2026-07-15
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Lekia är Sveriges största lekkedja, och har över 170 enskilda butiker i Sverige och Norge. Dessutom är Lekia också en av Skandinaviens största grossister inom Lek och Baby. Vi finns på den lilla orten, i det stora köpcentret och mitt i centrum. Våra butiker kan se olika ut inuti, men alla heter Lekia och har samma grundsortiment och kundpolicy.
Är du en slime-expert med barnasinnet kvar så är det DIG vi söker.
Om Tjänsten:
Som Butiksmedarbetare på Lekia är du en viktig del av kundernas upplevelse i butiken. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att kunderna får bästa tänkbara service. Din arbetsdag består av flera olika moment och varierar mellan varuplock, kassaarbete och kundservice samt arbete med sociala medier.
Vem vi söker:
En medarbetare som är glad, positiv och motiverad samt fyllt 18 år. Vi vill att du ska kunna ta egna initiativ, kunna hantera lager och varuexponering ute i butik samt vara trygg med att arbeta i ett högt tempo. Att ha barnasinnet kvar är en fördel då vi verkar i en miljö som ska stimulera och uppmuntra till lek.
Tjänsterna vi tillsätter är helgextra som även bör kan hoppa in vardagar.
Rekryteringsprocessen sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Därför rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan och personligt brev samt CV till uppsala.granby@lekia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: uppsala.granby@lekia.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Awesome Toys i Gränby AB
(org.nr 559260-1685)
Marknadsgatan 1 (visa karta
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754 60 UPPSALA Arbetsplats
Lekia Uppsala Gränbystaden Jobbnummer
10003591