Säljare inom IT till Citedo
2026-03-10
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Citedo är en ledande IT-tjänsteleverantör som hjälper små och medelstora företag med IT-lösningar, print och konferensteknik. Med över 80 medarbetare och lokal närvaro på flera orter siktar Citedo på att bli den bästa IT-tjänsteleverantören i Sverige.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett växande affärsområde
• Attraktiv ersättningsmodell
• En organisation med möjlighet att växa
Som Sales specialist inom IT ansvarar du för att identifiera nya affärsmöjligheter och driva säljprocessen från prospektering till avslut. Du arbetar med Microsoft Modern Work, AI och säkerhetslösningar som skapar tydligt affärsvärde för våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Aktiv nykundsbearbetning och prospektering
• Försäljning av IT och IT drift till SMB marknaden
• Genomföra kundmöten, behovsanalyser och presentationer
• Driva och följa upp affärer genom hela säljcykeln
• Samarbete med tekniska specialister
Som Sales Specialist IT kommer du träffa spännande företag och få en inblick i hur de arbetar med IT. Du erbjuds en stabil fast lön tillsammans med en attraktiv provisionsmodell och möjlighet till hybrid arbetsplats som kombinerar flexibilitet, frihet och balans mellan arbete och privatliv.
Personprofil
Vi söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning och som trivs i affärer där relationer, förståelse och affärsmannaskap står i centrum. Du har arbetat med försäljning inom IT, IT-drift eller närliggande lösningar och är van vid att sätta dig in i kunders verksamhet och affärsprocesser för att kunna identifiera rätt lösning.
Du är en person som driver dina affärer framåt på ett självständigt och strukturerat sätt, samtidigt som du är skicklig på att bygga långsiktiga relationer med kunder och beslutsfattare. Med ett tydligt affärsfokus och ett starkt resultatdriv trivs du i rollen där du både får arbeta strategiskt med större affärer och operativt i det dagliga säljarbetet.
Har du dessutom erfarenhet av mjukvaruförsäljning (SaaS) och komplexa affärer ser vi det som meriterande.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrott- och föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i din yrkesroll.
