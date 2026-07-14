Säljare inom dagligvaruhandeln
OnepartnerGroup Östergötland AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-07-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en driven säljare inom dagligvaruhandeln med starkt kontaktnät och hunger efter nästa utmaning?
Vi söker nu en fältsäljare till distrikt Östergötland som vill vara med på en spännande tillväxtresa när ett etablerat livsmedelsföretag tar steget från nischkanaler till bred expansion inom svensk dagligvaruhandel.
I över 14 år har vi levererat uppskattade frysta färdigrätter till aktörer runt om i Sverige. Nu växer vi inom dagligvaruhandeln, där mottagandet från marknaden har överträffat förväntningarna. Nästa steg är att växla upp inför framtiden och fortsätta utveckla verksamheten och närvaron inom dagligvaruhandeln.
Nu söker vi dig som vill vara med på denna resa och bygga nästa framgång i frysdiskarna och växa tillsammans med oss.
Om rollen
Som säljare hos oss får du en nyckelroll i vår expansion inom dagligvaruhandeln.
Du kommer bland annat att:
Bearbeta nya butiker och skapa långsiktiga relationer
Presentera och sälja in våra produkter till butik
Driva försäljning genom kampanjer, demos och uppföljning
Arbeta datadrivet med försäljningsutveckling och butikspotential
Planera och följa upp arbetet via affärssystem och CRM
Rollen är främst ute på fältet med cirka en administrativ dag per vecka från hemmakontor, men kundbearbetning sker även via telefon. Du börjar med att utveckla nya områden och får möjlighet att växa in i större kundansvar i takt med att distriktet utvecklas. Distriktet är Östergötland med närliggande orter i norra Småland och södra Södermanland upp mot Stockholmsområdet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning inom dagligvaruhandeln
Har ett befintligt kontaktnät inom butik eller kedja
Har förståelse för butiksekonomi och försäljningsdrivande aktiviteter
Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Har god datavana
Har B-körkort och trivs med att köra bil
Du trivs i en roll med mycket kundkontakt, högt tempo och stort eget ansvar. Du är en relationsskapande person som gillar att göra affärer, samtidigt som du är prestigelös, positiv och tycker om att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du har ett genuint intresse för försäljning, förstår vad som driver affärer i butik och inspireras av moderna matkoncept och hälsosamma produkter.
Vi erbjuder
Fast lön plus bonus
Tjänstebil
6 veckors semester
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att påverka och bygga upp ett nytt säljdistrikt
Nära samarbete med ledning och beslutsfattare
Ett bolag med stark tillväxt och familjär kultur där vi verkligen har kul tillsammans och där vi är bra på att fira framgångar
Teamaktiviteter, konferenser och gemensamma målresor Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Vi är ett växande livsmedelsföretag med drygt ett dussin medarbetare och en tydlig vision att göra hälsosammare mat lättillgänglig för fler. Våra frysta måltider kombinerar högt proteininnehåll, bra råvaror och riktigt god smak, utan onödiga tillsatser.
Nu tar vi nästa steg och hoppas att just du vill vara med på denna resa!
Start
Låter det här som din nästa utmaning? Sök gärna på en gång. Tillträde ser vi gärna redan i augusti 2026, men vi är flexibla för rätt person.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup Östergötland. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mikael Wetter på mikael.wetter@onepartnergroup.se
(mailto:mikael.wetter@onepartnergroup.se
) eller Rebecka Karlsson på rebecka.karlsson@onepartnergroup.se
(mailto:rebecka.karlsson@onepartnergroup.se
)
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/
582 19 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Mikael Wetter mikael.wetter@onepartnergroup.se +46722242477 Jobbnummer
10002805