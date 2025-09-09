Säljare inom bilbranschen heltid/deltid
2025-09-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Visa alla jobb hos Autovox Automotive AB i Borås
Säljare inom bilbranschen - heltid/deltid
Vill du arbeta i en växande verksamhet med stor frihet och möjlighet att påverka din egen vardag? Vi söker nu en driven medarbetare som vill bli en del av vårt team!
Hos oss kan du välja att arbeta från vårt kontor på Viared eller hemifrån. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och letar efter dig som vill bidra till vår resa.
Om rollen
Som säljare hos oss kommer du främst att kontakta potentiella kunder via telefon. Din uppgift blir att skapa nya affärsmöjligheter och bygga kundrelationer.
Vem är du?
Du är orädd, resultatorienterad och motiveras av nya utmaningar.
Du har ett intresse för bilbranschen och gillar att göra affärer.
Erfarenhet av telefonförsäljning är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider, heltid eller deltid.
Mycket goda möjligheter till att påverka din lön.
Möjlighet att arbeta på distans eller från vårt kontor i Viared.
Diverse bonusar och andra förmåner.
En arbetsmiljö med högt engagemang och stora möjligheter att påverka.
Vill du vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@autovox.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Autovox Automotive AB
(org.nr 559309-1332)
Elementgatan 8 (visa karta
)
504 64 BORÅS Kontakt
Rickard Henriksen info@autovox.se Jobbnummer
