Säljare | Hybrid
Jobway AB / Säljarjobb / Mariestad Visa alla säljarjobb i Mariestad
2026-04-22
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Mariestad
, Töreboda
, Skövde
, Tibro
, Lidköping
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg som säljare och arbeta i en roll där du får kombinera relationer, affärsutveckling och frihet under ansvar? Trivs du i en självständig roll och vill arbeta på ett växande varumärke med hållbarhetsfokus och stark kundbas? Då vill vi höra mer om dig - ansök idag!
I rollen som säljare hos Rapsodine får du en nyckelroll där du driver och utvecklar relationer med både nya och befintliga kunder över hela Sverige. Du utgår från din hemort och planerar självständigt dina arbetsdagar, med kundbesök som en central och naturlig del av din vardag. Samtidigt blir du en viktig del av ett engagerat och sammansvetsat team med bas i Skaraborg.
I rollen som säljare kommer du:
Bygga vidare och utveckla en stark befintlig kundbas
Identifiera nya affärsmöjligheter och etablera långsiktiga kundrelationer
Driva försäljning genom personliga kundbesök runt om i Sverige och via digitala möten
Arbeta aktivt med att hitta nya kunder och återförsäljare
Representera Rapsodine på mässor och event med ca 3-5 borta nätter per månad
Utgå från hemmet och planera dina dagar självständigt
Vi söker dig som:
Har 2-5 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna i en fältbaserad roll
Är skicklig på att bygga långsiktiga kundrelationer och skapa förtroende
Har ett affärsdriv och trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Är självgående, strukturerad och tar eget ansvar
Har B-körkort.
Flytande svenska i tal och skift, goda kunskaper i engelska
Rapsodine erbjuder dig:
Möjlighet att vara en del av ett växande varumärke med unik marknadsposition
En roll där du har verkligt inflytande över både din egen utveckling och bolagets framgång
Sociala aktiviteter som AW, julbord och sommarfest
Fast grundlön med rörlig provision
5 veckors semester
Friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Rapsodine med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Vendela Forselius, vendela.forselius@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Rapsodine:Rapsodine är ett svenskt familjeföretag med egen produktion i Mariestad som sedan 1990 utvecklar och tillverkar naturliga, ekologiska och veganska hud- och hårvårdsprodukter samt miljömärkt hemvård. Kärnan i verksamheten är svensk, kallpressad rapsolja - ofta kallad "Sveriges guld" - som används i hela sortimentet tack vare sina vårdande och återfuktande egenskaper. Produkterna är framtagna med så få ingredienser som möjligt och riktar sig till både konsumenter och professionella användare, med fokus på kvalitet, enkelhet och funktion. Hållbarhet genomsyrar hela affären. Rapsodine arbetar med lokal och svensk produktion, återvinningsbara förpackningar och innovativa lösningar som refillstationer - med målet att på sikt erbjuda en helt cirkulär produkt. Med över 30 års erfarenhet, en växande produktportfölj och en stark värdegrund har Rapsodine etablerat sig som ett välrenommerat varumärke inom svensk ekologisk hudvård - och fortsätter att utvecklas med tydligt fokus på hållbar tillväxt och innovation.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Industrigatan 7 (visa karta
)
542 35 SKARABORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Jobway rekryterar till Rapsodine AB
Rekryteringskonsult
Vendela Forselius vendela.forselius@jobway.se +46763105514
9869256