Säljare Helsingborg
Momentum Industrial AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-02-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Momentum Industrial AB i Helsingborg
, Malmö
, Kristianstad
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Säljare till Momentum Industrial AB i HelsingborgPubliceringsdatum2026-02-27Om företaget
Momentum Industrial AB är en marknadsledande distributör av industriella komponenter och tjänster till den svenska och norska industrin. Vår mission är Tillsammans för en hållbar industri, vilket för oss innebär att vi finns till för att tillsammans med våra intressenter bidra till att skapa en hållbar industri ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi omsätter cirka 1,3 miljarder SEK och har 320 talangfulla medarbetare. Momentum Industrial AB ingår i Momentum Group som är noterat på Stockholmsbörsen. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: www.momentum-industrial.com
Din roll
Vi söker en driven säljare som vill bidra till att stärka svensk industri genom kunskap och produkter som ökar våra kunders produktivitet och maskintillgänglighet.
Som säljare hos oss ansvarar du för:
Försäljning till befintliga och nya kunder enligt uppsatt budget
Att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer med fokus på kundens behov
Teknisk rådgivning och konsultativt stöd till våra kunder
Rollen innebär stor frihet att planera och prioritera din tid, vilket ställer krav på ansvarstagande och god struktur. Du arbetar nära din chef och har fullt ansvar för din kundportfölj.
Vi söker dig som
Har gymnasieutbildning inom ett tekniskt område och god teknisk förståelse
Har B-körkort (resor ingår i tjänsten)
Har intresse för affärsutveckling och värdebaserad försäljning
Är resultatorienterad med god förmåga att planera, driva och följa upp
Är engagerad, energisk och har en positiv attityd
Tidigare erfarenhet från branschen är meriterande men inget krav - du får utbildning inom våra produkt- och tjänsteområden samt i våra affärssystem. Du behöver inte vara expert på alla teknikområden från början - vi ser långsiktigt på din utveckling hos oss. Vi värdesätter mångfald och ser gärna att du kompletterar vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Vi Erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid
Tillträde enligt överenskommelse
En dynamisk arbetsmiljö med frihet under ansvar Så ansöker du
Ansök senast 15 mars 2026.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta:
Patrik Mohnpatrik.mohn@momentum-industrial.com Ersättning
monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Momentum Industrial AB
(org.nr 556547-0134), https://www.momentum-industrial.com/ Jobbnummer
9767462