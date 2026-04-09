Säljare Emporia - Hemtex

2026-04-09
Vi söker nu en resultatorienterad butikssäljare med känsla för service till vår butik i Emporia, Malmö.
Tar initiativ, tänker nytt och ser lösningar och möjligheter i nya situationer. Vara nyfikna, pålästa men aldrig fullärda. Att med ödmjukhet våga bjuda på oss själva, vara ärliga, tillåtande och våga göra misstag ibland. Vara lyhörda, intresserade och generöst dela med oss av våra kunskaper för att stärka varandra och vårt engagemang. Det är vi på Hemtex.
Vi erbjuder en kreativ och trivsam arbetsplats där du tillsammans med dina kollegor säkerställer en inspirerande och säljande butiksmiljö. Som säljare på Hemtex arbetar du utifrån våra värderingar och kundlöften mot uppsatta försäljningsmål. Genom att vara Affärsmässig, Inspirerande och Dedikerad levererar du service av bästa kvalitet i varje kundmöte.Publiceringsdatum2026-04-09Profil
Vi tror att du, precis som vi, alltid sätter kunden i fokus och vill ge ett generöst kundmöte med en fantastisk köpupplevelse. Vi söker dig som:
Har ett brinnande intresse för sälj och service
Drivs av att nå resultat genom teamwork
Är idérik och bra på att hitta lösningar
Är nyfiken och vill ständigt lära nytt
Är ansvarstagande och gillar att ta egna initiativ
Är prestigelös och en god lyssnare
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personlig service och försäljning, helst inom detaljhandeln. Det är även meriterande om du talar fler språk än svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tror att en blandning av erfarenhet och bakgrund bidrar till en dynamisk och kreativ arbetsgrupp, därför eftersträvar vi mångfald och jämställdhet på alla Hemtex arbetsplatser.
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattningen är i genomsnitt 5 timmar per vecka. Arbetstiden är förlagd till varannan helg.
Tillträde: snarast möjligt
Har du frågor om tjänsten kontaktar du Butikschef Mona Mårtensson, tel: 040-130666. Välkommen med din ansökan snarast, men senast den 14 april.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemtex AB
(org.nr 556132-7056)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kontakt
Rekryterare
Mona Mårtensson bc0171@hemtex.se 040-130666 Jobbnummer
9845753