Säljare Eftermarknad

2025-09-15
Säljare till eftermarknad ALMAB Storvik AB
Brinner du för teknik och kundfokus och vill vara med där det händer? ALMAB Storvik AB fortsätter stärka sin position på marknaden och vi söker nu en säljare till eftermarknad på vårt kontor i Storvik! Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som säljare på eftermarknad säljer du reservdelar och service till våra kunder. Du tar emot beställningar, prissätter, gör offerter till kund och följer upp. Vi är inne i en förändringsfas där vi ser ökade möjligheter till försäljning och där du har möjligheter att vara med och påverka din situation.
Du kommer också att ansvara och driva arbetet med vårt system "Almab Access", vårt reservdelssystem för våra kunder.
Du kommer att arbeta med kontakter inom företaget och i nära samarbete med våra kunder. Vi arbetar med frihet under ansvar och hos oss kan du vänta dig en innehållsrik vardag. Arbetet sker från kontoret i Storvik och även ute hos våra kunder.
I rollen som säljare på eftermarknad är du en del av ett drivet och sammansvetsat team - ett fantastiskt kul jobb om du frågar oss!
Din profil
Säljutbildning eller erfarenhet av industriförsäljning med kunskap i ritningsläsning är ett krav. Du ska känna dig trygg i kontakt med kunder och ha en hög känsla för service och försäljning. Att du vågar ta för dig och vill lära dig om våra maskiner för att kunna vara ett stöd för våra kunder är viktigt för oss.
Du är noggrann, systematisk och kreativ i ditt arbetssätt. Du tar tag i större och mindre frågor med samma entusiasm. Du har en professionell inställning till ditt arbete samtidigt som du är kommunikativ, engagerad och trivs med stort eget ansvar.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska. Det är meriterande om du har kunskaper från träindustrin.
Vårt systemstöd är Monitor och Auto Desk så kunskap inom dessa program är meriterande.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna VD Per Kreij 070-6653285 per.kreij@almab.se
Ansökan bör innehålla meritförteckning, personligt brev och betyg från skola och tidigare arbetsgivare.
Skicka din ansökan märk med "Säljare" till per.kreij@almab.se
så snart som möjligt eftersom urval kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: per.kreij@almab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Almab Storvik AB
(org.nr 556755-3200)
Järnvägsgatan 26 (visa karta
)
812 30 STORVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9508399