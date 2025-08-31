Säljare Dalarna
Dalarnas Takmontage AB / Säljarjobb / Falun Visa alla säljarjobb i Falun
2025-08-31
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalarnas Takmontage AB i Falun
, Gävle
, Uppsala
, Örebro
, Karlstad
eller i hela Sverige
Dalarnas Takmontage, baserade i Falun, har sedan 2017 utfört takrenoveringar runt om i Dalarna.
Som det lokala företaget inom tak, levererar vi alltid enligt löfte och uppfyller kundernas förväntningar.
Vi söker nu säljare till Dalarna för att utöka teamet! Vi välkomnar en målinriktad och förtroendeingivande person som trivs i en roll med mycket kundkontakt och frihet under ansvar.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen som utesäljare är kundmötet avgörande.
Du ansvarar för att självständigt planera och strukturera dina dagar för att uppnå optimala resultat.
Till en början bokar du in dina egna möten där du inspekterar kundens tak, ger rådgivning om tjänsten och lämnar offerter.
Med tiden kommer du att få varma leads från mötesbokarna.
Här finns det stora möjligheter att leverera den högkvalitativa service som företaget är känt för inom branschen, och dessutom erbjuder den provisionsbaserade lönen goda möjligheter att påverka din egen inkomst!
I rollen som säljare kommer du att vara en stabil kontaktperson som leder kunderna genom en trygg process, från första stund till en framgångsrikt avslutad takrenovering.
Du kommer fungera som en rådgivare för olika material och lösningar, och tillsammans med kunden planera tidpunkt och omfattning av takrenoveringen.
Med en tävlingsinriktad och självgående inställning trivs du med att arbeta mot uppsatta mål och har lätt för att skapa nya kontakter.
Dessutom är du lyhörd och fokuserad på att lyssna på kundens behov.
Vi söker dig som har:
• Ca 2-5 års erfarenhet av försäljning
• B-körkort
• Flytande språkkunskaper i svenska, i tal och skrift
• En stark förmåga av självledarskap och struktur
• Enklare datorvana
Vi ser det som meriterande
• Tidigare erfarenhet inom takbranschen
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Falun
Omfattning: 100%
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.Publiceringsdatum2025-08-31Om företaget
Läs gärna gärna mer om företaget på deras egna hemsida: https://www.dalarnastakmontage.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: rekrytering@dalarnastakmontage.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalarnas Takmontage AB
(org.nr 559112-4903)
Ryckepungsvägen 9 (visa karta
)
791 77 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9483974