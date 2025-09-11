Säljare Corporate Finance
2025-09-11
Vill du arbeta med affärer, aktier och företag i tillväxt?
Nu söker vi säljare inom Företagsfinansiering (Corporate Finance) till vårt växande team!
Har du erfarenhet av telefonförsäljning och ett starkt intresse för affärer, investeringar eller aktier? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som innesäljare hos oss är du en viktig del av vår corporate finance-verksamhet. Du arbetar med företag som söker kapital för att växa - och kopplar samman dessa med rätt investerare. Det är en roll där du får kombinera affärsmannaskap med relationsbyggande, i ett team som drivs av tillväxt och tydliga resultat.
Du ansvarar för att driva hela säljprocessen - från att identifiera nya möjligheter till att bygga relationer och avsluta affärer.
Vad du kommer att göra
Prospektera och bearbeta egna leads som kan vara intresserade av att investera i tillväxtbolag
Presentera våra tjänster inom företagsfinansiering på ett tydligt och engagerande sätt
Bygga långsiktiga relationer mellan företag och kapitalstarka investerare
Driva säljprocesser från första kontakt till affär
Vem vi söker
Du har minst 1 års erfarenhet av försäljning via telefon
Du brinner för att göra affärer - tidigare erfarenhet inom corporate finance är meriterande men inte ett krav
Du är självgående, resultatorienterad och van att driva säljprocesser framåt
Du kommunicerar professionellt och obehindrat i både tal och skrift på svenska
Du trivs i en roll där du bygger förtroende och arbetar med långsiktiga relationer
Vi erbjuder
En roll där du får arbeta med intressanta tillväxtbolag och investeringar
Möjlighet att utvecklas inom corporate finance
Tydlig påverkan på din egen lön - vi erbjuder en konkurrenskraftig ersättningsmodell
Kontinuerlig coachning och utbildning
Ett engagerat team där affärer, ansvar och utveckling står i centrum
Övriga krav:
God datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i CRM och Excel
Du är strukturerad, nyfiken och gillar att lära dig nya saker
Du jobbar gärna i ett högt tempo där du själv styr din framgång
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag till - hr@platinumcapital.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: hr@platinumcapital.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platinum Capital AB
(org.nr 559414-2290) Arbetsplats
Malmö City Jobbnummer
9504714