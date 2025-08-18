Säljare Bilhallen
2025-08-18
Succén fortsätter - och Bilgruppen i Norr växer! Vi söker nu en engagerad och affärsdriven bilförsäljare som vill vara med på resan mot att bli Norrlands vassaste bilåterförsäljare!
Bilgruppen i Norr finns idag i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall. På våra anläggningar erbjuder vi bilförsäljning, servicemarknad och auktoriserad bilservice - med KIA som den röda tråden.
Om rollen
Som bilförsäljare hos oss spelar du en central roll i vår försäljningsverksamhet. Du ansvarar för hela affären - från första kundkontakt till leverans av bil. Ditt arbete består bland annat av att:
Skapa och upprätthålla goda kundrelationer, både med nya och återkommande kunder
Arbeta med både nya och begagnade bilar
Presentera finansieringslösningar på ett tryggt och förtroendeingivande sätt
Leverera bilar och följa upp affärer med nya och befintliga kunder
Bidra till att våra bilar presenteras på ett konkurrenskraftigt sätt - både i hallen och online
Du arbetar nära dina kollegor i ett sammansvetsat team där samarbete, engagemang och kundnöjdhet är i fokus. Din huvudsakliga arbetsplats är vår bilhall i Sundsvall, och arbetet sker både fysiskt i butik samt via telefon och e-post.
Om dig
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, är självgående och har ett starkt affärsdriv. Du är social, positiv och har lätt för att skapa förtroende i mötet med människor.
Vi ser att du har:
Dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom bil- eller fordonsbranschen
God förmåga att arbeta mot uppsatta mål
Intresse för bilar och god produktkännedom är meriterande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift. B-körkort är ett krav för denna roll.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats med stark teamkänsla och en kultur där vi stöttar och lyfter varandra. Vi är en del av en större och växande koncern, vilket innebär trygga villkor och goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på heltid
Helgtjänstgöring varannan lördag
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter
Företagshälsovård & sjukvårdsförsäkring
Möjlighet till kompetensutveckling
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och lön enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 19 september.
Sista dag att ansöka är 19 september.

Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: www.bgnorr.se
Detta är ett heltidsjobb.
Bilgruppen i Norr AB (org.nr 559315-4627), http://www.bgnorr.se
Bilgruppen i Norr
Emil Ellertz emil.ellertz@bilhallen.nu
9463996