Säljare av Fisk och skaldjur
2025-12-29
Är du vår nästa stjärnsäljare?
Farbror Fisk grundades i Göteborg 2025 med ett enkelt uppdrag: att göra vardagen enklare och kosten nyttigare för våra kunder. Vi levererar noga utvalda, högkvalitativa fisk- och skaldjursprodukter direkt hem till dörren. Vår ambition är inte bara att sälja en gång, vi vill bli kundens självklara leverantör år efter år. Nu expanderar vi från vårt nya kontor på Ringön och söker dig som vill vara med på vår resa!
Varför Farbror Fisk? Vi kombinerar tradition och erfarenhet med nytänkande och engagemang. Bakom vår framgång ligger goda samarbeten med de bästa leverantörerna och ett dagligt arbete för att överträffa förväntningarna. Hos oss är du viktig:
Frihet och flexibilitet: Du planerar dina dagar självständigt.
Utvecklingsmöjligheter: Vi lär upp dig från grunden - ingen erfarenhet krävs, bara rätt attityd!
Tjäna stora pengar snabbt: Vår provisionsmodell är utformad för att belöna hårt arbete generöst.
Gemenskap: Bli en del av ett team där vi stöttar varandra för att lyckas.
Arbetsbeskrivning Som säljare på Farbror Fisk blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du ansvarar för att leverera våra produkter direkt till kunderna i ditt eget distrikt i en av våra moderna frysbilar. Rollen handlar initialt om aktiv dörrförsäljning mot nya kunder för att etablera Farbror Fisk lokalt. På sikt är målet att du bygger upp en egen, lojal kundportfölj med återkommande affärer.
Dina arbetstider: Vi har anpassat tiderna för att möta kunderna när de är hemma, vilket ger dig struktur i vardagen:
Måndag-fredag: kl. ca 15:00 - 21:00
Varannan helg
Jobbet är både roligt och lönsamt för rätt person. Vi tror att din energi, vilja att lyckas och förmåga att skapa relationer är det som räknas mest. Vi står för utbildningen!
Vem är du? Vi letar efter dig som:
Är utåtriktad, social och älskar att träffa nya människor.
Har en stark inre drivkraft och motiveras av tydliga mål och resultat.
Tidigare erfarenhet av dörr till dörr försäljning, försäljning av fisk/skaldjur eller försäljning i allmänhet är meriterande.
Har B-körkort (ett krav för tjänsten).
Är redo att kavla upp ärmarna och se möjligheter där andra ser hinder.
Är du redo att ta chansen att växa med oss i Sverige? Ansök här idag!
Personalrabatt
Arbetsort: Resande men utgår från Sundsvall, Umeå eller närliggande stad.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: timo@farbrorfisk.se
Farbror Fisk AB
VD/Partner
Timo Sandberg timo@farbrorfisk.se 0763447575
