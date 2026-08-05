Säljare
Lecab Bilaktiebolag / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
2026-08-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lecab Bilaktiebolag i Karlstad
Om rollen
Som säljare arbetar du med varierande arbetsuppgifter och eget försäljningsmål. Du ansvarar för hela säljprocessen från första kundkontakt, offert, finansieringslösningar, orderhantering till leverans och uppföljning. Du planerar och genomför säljaktiviteter tillsammans med din kollega, och du kommer att arbeta både mot privatpersoner och företag. Vi ser gärna att du har en lokal förankring i området där verksamheten bedrivs.
Vi ser även att du är en god lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra, bidrar till att skapa en god stämning i teamet samt har ett intresse av att utvecklas.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
B-körkort
Gymnasieutbildning
Dator- och systemvana
God läsförståelse och lätt för att jobba efter anvisningar
Erfarenhet från kundservice eller försäljning
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Lecab erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och goda möjligheter till vidareutveckling i ett framåtlutat växande familjeföretag.
Ansökan och frågor
Vår ansökningsprocess är helt digital och låter dig ansöka direkt från mobilen på några minuter – utan CV eller personligt brev. Du svarar istället på några frågor om erfarenhet och kompetens samt gör en kort video-presentation. Vi använder modern teknik för en rättvis bedömning av alla kandidater.Vi återkommer via e-post, vänligen håll utkik i både inkorg och skräppost. Lycka till!
För oss på Lecab är det viktigt att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald, jämn könsfördelning och inkludering. Vi ser olikheter mellan människor som en styrka, vi ser därför fram emot sökande som bidrar till vår mångfald. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tillträde:Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lecab Bilaktiebolag
(org.nr 556062-9007)
653 41 KARLSTAD (VÄRMLANDS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lecab Bil AB Jobbnummer
10023316