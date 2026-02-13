Säljare
2026-02-13
MNV Sverige AB är ett företag i Uppsala som arbetar med försäljning, rådgivning och projektering avvattenreningsanläggningar.
vi behöver förstärka vårt team!
Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter består av följande:
Försäljning, kontorsarbete, lagerarbete, Du kommer att ha mycket kundkontakt.
Vi söker en utåtriktad, driven och engagerad person som kan arbeta i team.
I en manlig bransch kan det vara en fördel att vara kvinna.
Krav: B-körkort, datavana
Arbetsplats: Uppsala
Arbetstider: 08-17
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: magnus@mnvsverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mnv Sverige AB
För detta jobb krävs körkort.
