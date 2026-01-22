Säljare
Har du ett starkt engagemang för svenskt lantbruk och vill arbeta i en roll där du får kombinera rådgivning, affärsmannaskap och långsiktiga kundrelationer? Nu söker vi en relationsskapande och lösningsorienterad Säljare till vårt team i Norr i området kring Bollnäs, Hudiksvall och Härnösand.
Lantbruket är hjärtat i Lantmännens unika värdekedja från jord till bord, en verksamhet som är grunden till vår breda koncern. I rollen får du möjlighet att göra verklig skillnad för lantbrukets utveckling samtidigt som du växer tillsammans med ett kunnigt och stödjande team.
Det här kommer du att göra
Som Säljare ansvarar du för försäljning av foder och insatsvaror samt inköp av spannmål från lantbrukare i regionen. Du har en rådgivande och affärsnära roll där du möter kundens behov med helhetssyn och kunskap. Du är ofta ute hos kund, där du analyserar odlingsförutsättningar, marknadsförutsättningar och kundens specifika produktionsmål för att skapa skräddarsydda lösningar.
Du blir ett bollplank i såväl kortsiktiga som långsiktiga beslut och följer upp affärer över säsonger. Genom ditt arbete bidrar du till att skapa både hållbarhet och lönsamhet - för kunden och för Lantmännen. Rollen innebär ett stort mått av självständighet i att planera din vardag, men du är också en del av ett team där vi samarbetar tätt, följer upp mål tillsammans och stöttar varandra i utvecklingen av marknadsarbete och kundrelationer.
Placeringsort för tjänsten är flexibel i området kring Bollnäs, Hudiksvall och Härnösand. Du rapporterar till Regionchef Norr.
Du har
- Eftergymnasial utbildning inom lantbruk, t.ex. som agronom, lantmästare eller agrotekniker, eller motsvarande erfarenhet inom foder, växtodling eller rådgivning
- God förståelse för lantbrukets villkor och utmaningar.
- Gärna erfarenhet av försäljning, rådgivning eller annan affärsdrivande roll inom de gröna näringarna.
- God förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska, gärna även på engelska.
- B-körkort och tillgång till egen bil
Du är
- Relationsskapande och trygg i att bygga långsiktigt förtroende med olika typer av kunder.
- Lyhörd och serviceminded, med ett lösningsorienterat och strukturerat arbetssätt i din rådgivning.
- Engagerad i kundens affär och har ett helhetstänk kring kundens produktion och lönsamhet.
- Van att arbeta självständigt och fatta egna beslut, men ser samtidigt värdet i att dela kunskap och samarbeta i team.
- Driven av att skapa värde, ta ansvar och vara med och påverka.
Självklart delar du våra värderingar; Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en stor internationell koncern med en unik bredd i vår verksamhet. Det innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom många olika områden och bolag i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att våra medarbetare växer, både i sina roller och som människor. Growing together from field to fork!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt, men senast den 15/2. I din ansökan har du möjlighet att bifoga ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syftet att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning.
För slutkandidat kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta Acting Talent Acquisition Manager, Johanna Leijon på johanna.leijon@lantmannen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
