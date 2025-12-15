Säljare
2025-12-15
Det är för många självklart att lämna bilen på rekond.
Det är lika självklart att göra detta med sitt hem.
Vi tvättar mattor, madrasser och möbler på plats till privatpersoner, företag, butiker, kontor och hotell.
Har du en stark drivkraft, och en naturlig förmåga att skapa relationer med människor?
Då har vi en unik möjlighet för dig!
Vi söker nu engagerade och energiska säljare till vårt framgångsrika team.
En innovativ lösning som gör vardagen enklare, renare och mer hälsosam.
Vad vi erbjuder:
• Fastlön om du vill jobba tryggt o säkert i början ( Rekond )
• Branschens bästa provisioner - din framgång ger hög belöning om du vill sälja.
• Fantastiska karriärmöjligheter- rekond / säljare ta chansen att utvecklas till roller som arbetsledare, säljchef.
• En stödjande och dynamisk arbetsmiljö - här får du den support och utbildning du behöver för att nå dina mål.
Vi söker dig som:
• Älskar att tävla och alltid strävar efter att överträffa förväntningar.
• Har en naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos kunder.
• Har entreprenörsanda och trivs i en roll där ditt resultat speglar din egen insats.
Har du erfarenhet av försäljning? Fantastiskt! Har du ingen? Inga problem - vi satsar på potential och ger dig all den utbildning och de verktyg du behöver för att lyckas.
Är du redo att kliva in i en roll där du får möjlighet att både växa och ha kul på jobbet? Tveka inte - sök idag och bli en del av vårt framgångsrika team!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Info@qualitylife.se
(org.nr 556524-4299) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9643610