Säljare
Karlbom Gruppen AB / Butikssäljarjobb / Östhammar
2025-10-17
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
Vi söker en säljare till vår butik i Östhammar.
Vi säljer vitvaror, ljud- & bildlösningar, telekom, småelsprodukter, belysning och olika värmelösningar.
Vi söker dig som är utåtriktad och driven i din kontakt med kunder och kollegor.
För oss är det viktigt att du är ärlig, ödmjuk och lyssnar på kunden och kundens behov. Det är också viktigt att du är hjälpsam och ställer upp för dina kollegor så att ni tillsammans kan lösa de problem som kan uppkomma. Du har ett brinnande intresse och håller dig uppdaterad gällande företagets produkter och nyheter. Du har en öppen blick och ser det som behöver göras.
Vill du bli en del av vårt team skicka gärna en ansökan till oss!
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: personal@karlbomab.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556214-8410)
Edsvägen 6
)
742 34 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Elon Östhammar - Karlbom Gruppen AB Jobbnummer
9562494