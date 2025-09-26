Säljare
2025-09-26
Vi söker en driven säljare till vårt byggföretag som är specialiserat på totalrenoveringar för privatpersoner.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Upprätta och skicka offerter baserat på kundernas behov och projektunderlag.
Följa upp offerter och driva processen framåt till avslut.
Hålla både digitala kundmöten och offertmöten på plats.
Ansvara för att nå och överträffa budget och säljmål.
Vara en professionell och trygg kontaktperson för kunden genom hela säljprocessen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg, renovering eller närliggande bransch.
Är självständig, målinriktad och strukturerad.
Trivs med att ta ansvar, bygga kundrelationer och driva affären i mål.
Har B-körkort, då tjänsten innebär kundbesök.
Har god datorvana och kan arbeta i digitala system.
Kan skriva och tala obehindrat svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: Offert@ligab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L Gruppen Projektutveckling AB
(org.nr 559190-8578) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9529467