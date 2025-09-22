Säljare
2025-09-22
Radiocentralen i Ulricehamn söker säljare
Som säljare på Radiocentralen kommer du att på ett serviceinriktat sätt hjälpa våra kunder genom att svara på frågor, sälja o leverera varor, sköta butiken och ansvarsområden.
Du är en engagerad person, som brinner för att sälja. Du är en glädjespridare på din arbetsplats och skapar goda, varaktiga relationer till både kunder och kollegor. Vi ser att du har körkort och gärna erfarenhet av service eller arbete i butik.
Den aktuella tjänsten är 70% - 100% efter överenskommelse
Vid intresse maila ditt CV till marcus@radiocentralen.com
Ring 032126690 eller kom in o hälsa på.
Radiocentralen är idag en modern Elektronikbutik som tillhör Euronics. Vi är ledande i Ulricehamnsbygden på hemelektronik inom fackhandeln. Vi har en modern butik och visar upp det senaste inom Mobiltelefoni, Datorer, TV, Ljudsystem och IT. Radiocentralen blev i våras utsedd till Årets Cityföretag i Ulricehamn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Maila, ring eller hälsa på
E-post: marcus@radiocentralen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Radiocentralen i Ulricehamn AB
(org.nr 556250-9827)
Boråsvägen 2 (visa karta
)
523 36 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9519853