Säljare
Randstad AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2025-08-21
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på randstad dig som säljare till vår kund!
Vi söker dig som älskar att arbeta brett och att förstå kundens behov.
Är du social, utåtriktad och älskar affärer? Då är detta uppdrag perfekt för dig!
Ansvarsområden
Som säljare kommer du hjälpa till att hantera deras B2B kunder med din tekniska kunskap, samtidigt som du ser till att det är en välsorterad och tilltalande Proffsbutik.
Du kommer även hjälpa till att lasta och lossa transporter med truck samt att packa och säkerställa rätt produktleveranser till kunder.
Det är viktigt att du ser kundens hela leveransled och finns där för att hjälpa till. Att stötta upp och vara kunnig inom produkten som kunden söker efter.
Du kommer även hantera returer och inventeringar samt säkerställa att kunden har rätt produktsortiment och volym. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en prestigelös person som drivs av att hjälpa andra.
Du är duktig på att kommunicera och kan arbeta effektivt i en miljö med högt tempo.
Du har fallenhet för försäljning och kundfokus.
Du gillar struktur och är ansvarstagande
Meriterande: erfarenhet av försäljning inom bygghandelOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
