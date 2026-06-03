Customer Advisor till Pre-Collections på deltid
Noba Bank Group Ab (publ) / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-03
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Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt Pre-Collections som jobbar med svenska eller norska kunder. Du blir en del av ett team på cirka 20 personer som arbetar med målet att hjälpa våra kunder med ekonomiska svårigheter att komma upp på banan igen.
Om rollen
Som Customer Advisor på Collections arbetar du med att kontakta kunder som av olika anledningar ligger efter med sina betalningar. Majoriteten av samtalen är utgående, men du kommer även att hantera inkommande samtal från kunder som själva söker kontakt. I vissa fall finns enkla lösningar, medan andra situationer kräver en långsiktig betalningsplan i samarbete med kunden. Utöver samtalen ingår viss administration, men eftersom rollen är telefonbaserad söker vi dig som trivs med att kommunicera och ser varje samtal som en möjlighet att hjälpa!
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är engagerad och drivande – både i mötet med kunder och i din egen utveckling. Vi värdesätter att du bidrar aktivt i teamdiskussioner och möten, även i situationer där du kanske inte har den djupaste kompetensen. Hos oss arbetar vi i en regelstyrd verksamhet, och det är avgörande att du har förståelse för det ansvar som följer med att jobba på bank, särskilt när det gäller att följa de regelverk vi har att förhålla oss till. Exempel på regelverk vi berörs av är GDPR, banksekretess, AML regelverk och verifiering av identitet. Vi behöver även tänka på hur vi kommunicerar med våra kunder både muntligt och skriftligt. 📓✔️🖊️
Utbildning och schemaläggning
Vi är måna om att ge dig bästa möjliga start i din roll hos oss, därför inleds tjänsten med två veckors utbildning på heltid på vårt kontor. För att du ska få bra förutsättningar att börja arbeta krävs det så hög närvaro som möjligt under dessa två veckor, med undantag för obligatoriska moment i skolan.
Arbetspassen vi erbjuder är främst förlagda under 4 dagar vid varje månadsbryt samt 3 dagar i mitten på varje månad. Då det är under dessa dagar som vi har extra mycket att göra. Övrig tid under månaden har vi sällan behov av fler timmar, om det inte är för att täcka upp för exempelvis sjukdom eller ledighet. Under sommaren kan du räkna med att kunna arbeta heltid vissa veckor. Vi schemalägger cirka en månad i taget, en månad i förväg.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att jobba med kundservice eller med människor på något sätt.
Kan arbeta deltid i minst 1 år och har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% under denna tid - exempelvis studier.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Det är meriterande om du
Har arbetat i kundtjänst med service över telefon eller nära relaterat arbete.
Har tidigare erfarenhet av att arbeta inom bank eller finans.
För att trivas och prestera väl i rollen tror vi att du behöver vara
Serviceinriktad & kommunikativ: Du lyssnar in kundens behov och kan samtidigt ställa krav när det behövs 🌱
Ansvarstagande: Du tar ansvar för både ditt eget och teamets arbete, har hög arbetsmoral och visar förståelse för verksamhetens behov och affärsmässiga förutsättningar. 💪
Resultatorienterad: Du motiveras av att nå mål, exempelvis inom kundnöjdhet och effektivitet 🏆
Flexibel: Du anpassar dig till olika situationer, är duktig på att prioritera och ser möjligheter även i förändringar 🤸♀️
Utöver detta är det viktigt för oss att du känner igen dig i våra värderingar: vi är helhjärtade, vi samarbetar och vi tar ledningen.
Praktisk information Start: Mitten av augusti eller innan sommaren Plats: Kontoret på Gävlegatan 22 i Stockholm Anställningsform: Särskild visstidsanställning Arbetstider: 9-17 Timlön 💰 Lönen för denna tjänst ligger i spannet 160-170kr/h och fastställs individuellt utifrån relevant kunskap, erfarenhet och utbildning.
Har du hört om NOBAVERSE? I vårt NOBAVERSE värdesätter vi öppenhet, tillit och mångfald. Hos oss får du påverka din utveckling och ha roligt på vägen mot våra mål – allt i en lite extra bubbly miljö! ✨ Läs mer om vårt medarbetarlöfte på vår karriärsida.
Läs mer om vår rekryteringsprocess i vår FAQ.
Vi vill, med hänvisning till GDPR, be dig att inte inkludera några känsliga personuppgifter i din ansökan, exempelvis information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller hälsa.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.
Om du har några frågor kring tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan! 🙏✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7522491-2034420". Arbetsgivare Noba Bank Group Ab (publ)
(org.nr 556647-7286), https://careers.noba.bank
Gävlegatan 22 (visa karta
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113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Noba Bank Group Jobbnummer
9946261