Erfarna truckförare för extrajobb hos Svenska Retursystem i Stigamo

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-06-03


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Som truckförare hos Svenska Retursystem i Stigamo arbetar du varierande arbetstider och långa arbetsdagar förekommer. Arbetspassen är förlagda både dag och natt med hänsyn till dygns- och veckovila. Arbetsuppgifterna består främst av truckkörning och är du en mästare på motviktstruck är detta jobbet för dig.

ARBETSBESKRIVNING

Sortering och rengöring av plastbackar och lastpallar som säkerställs för återanvändning

Övervakning och drift av maskiner i tvättanläggningen – du "äger" maskinens dagliga drift.

Arbetet sker ofta i högt tempo med fokus på hållbarhet och återvinning för att minska miljöpåverkan

Dina arbetspass utförs till största delen i motviktstrucken

Arbetstiderna är Dag 05.50-18.05 Natt 17.50-06.05

Kunna arbeta båda passen


DINA KVALIFIKATIONER

Erfarenhet av att köra motviktstruck

Krav: Har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%, tex studier

Krav: Kan arbeta i genomsnitt 2 veckodagar i veckan och hela sommaren

Truckkort A 1-4 samt B 1-4

Körkort och bil

Ej förekommande i polisens belastningsregister

Flytande svenska i tal & skrift

Tidigare lagererfarenhet


DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:

är initiativtagande och engagerad

trivs med att arbeta självständigt mot dagligt uppsatta mål.

är självständig i din roll, men med ett socialt intresse då kommer att ha kontakt med flera olika personer i arbetet.

Vi erbjuder dig

Ett tryggt och stödjande arbetsklimat med engagerade kollegor.

En arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering.

Konkurrenskraftig lön

Utvecklingsmöjligheter

Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.

OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.

ANSÖKAN
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845727-2034427".

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9946266

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