Erfarna truckförare för extrajobb hos Svenska Retursystem i Stigamo
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Ulricehamn
, Gnosjö
, Falköping
eller i hela Sverige
Som truckförare hos Svenska Retursystem i Stigamo arbetar du varierande arbetstider och långa arbetsdagar förekommer. Arbetspassen är förlagda både dag och natt med hänsyn till dygns- och veckovila. Arbetsuppgifterna består främst av truckkörning och är du en mästare på motviktstruck är detta jobbet för dig.
ARBETSBESKRIVNING
Sortering och rengöring av plastbackar och lastpallar som säkerställs för återanvändning
Övervakning och drift av maskiner i tvättanläggningen – du "äger" maskinens dagliga drift.
Arbetet sker ofta i högt tempo med fokus på hållbarhet och återvinning för att minska miljöpåverkan
Dina arbetspass utförs till största delen i motviktstrucken
Arbetstiderna är Dag 05.50-18.05 Natt 17.50-06.05
Kunna arbeta båda passen
DINA KVALIFIKATIONER
Erfarenhet av att köra motviktstruck
Krav: Har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%, tex studier
Krav: Kan arbeta i genomsnitt 2 veckodagar i veckan och hela sommaren
Truckkort A 1-4 samt B 1-4
Körkort och bil
Ej förekommande i polisens belastningsregister
Flytande svenska i tal & skrift
Tidigare lagererfarenhet
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
är initiativtagande och engagerad
trivs med att arbeta självständigt mot dagligt uppsatta mål.
är självständig i din roll, men med ett socialt intresse då kommer att ha kontakt med flera olika personer i arbetet.
Vi erbjuder dig
Ett tryggt och stödjande arbetsklimat med engagerade kollegor.
En arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering.
Konkurrenskraftig lön
Utvecklingsmöjligheter
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845727-2034427". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9946266