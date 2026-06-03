Sektionschef till Fyllningen
Fresenius Kabi AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-06-03
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Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för fjärde året i rad, blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.
1 plats(er).
Vi på LVP-PF tror att det som verkligen driver framgång är människor. Människor som tar ansvar, som utvecklas tillsammans och som varje dag vill bidra till något större än sig själva.
Hos oss handlar produktion inte bara om att tillverka, utan om att rädda liv. Varje droppåse parenteral nutrition som lämnar våra fyllningslinor blir en del av en människas livsviktiga behandling. Det är därför ledarskapet hos oss spelar roll på riktigt.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som ledare hos oss har du rollen som Sektionschef, en förstalinjechef med ansvar för en egen produktionslina och cirka 20 skiftgående medarbetare. Du har arbetsmiljöansvar, driver utvecklingen av arbetssätt och utrustning och är en aktiv del av LVP‐PF:s ledningsgrupp där du bidrar till att nå avdelningens övergripande mål.
Vi tror att du...
• Leder med hjärna och hjärta och får människor att växa
• Har ledarskapserfarenhet från process-/tillverkningsindustri
• Har tekniskt intresse och kunskap (automation/styr- & reglerteknik, pneumatik/hydraulik)
• Har erfarenhet av GMP och Lean
• Kommunicerar väl på svenska och engelska
Inom avdelningen finns fem fyllningslinor och ca 80 skiftgående operatörer. Som stöd för den skiftgående produktionspersonalen finns en dagtidspersonal bestående av specialister och chefer. Tillsammans är vi runt 100 medarbetare på avdelningen.
Om dig
Vi söker dig som vill vara där det händer. Du som inte leder från sidan, utan som förstår verksamheten genom att vara nära den - i vardagen, i produktionen och i verkligheten.
Du har ett tekniskt intresse, du ifrågasätter, du kavlar upp ärmarna när det behövs. Men du stannar inte där. Du ser mönster, skapar struktur och bygger arbetssätt som håller över tid, förankrade i verkligheten, tillsammans med de som gör jobbet. Du vet att resultat skapas genom människor och du vet att verklig förbättring börjar där arbetet faktiskt utförs. Det är därför vi söker dig. En ledare som vill göra skillnad på riktigt.Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Tillträde omgående.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredric Lilliengrip via telefon, 070-933 88 96.
För fackliga kontaktperson kan du mejla till if.metall.uppsala@fresenius-kabi.com
eller ringa: 018–644 394 för kontakt med IF Metall.
För fackliga kontaktperson kan du mejla till if.metall.brunna@fresenius-kabi.com
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058)
Rapsgatan 7 (visa karta
)
751 74 UPPSALA Arbetsplats
Fresenius-Kabi AB, Fresenius Kabi AB Kontakt
Fredric Lilliengrip 070-933 88 96 Jobbnummer
9946268