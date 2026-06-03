Stödresurs till Arbetsmarknadsenheten
Strömstads kommun, Arbetsmarknad och försörjning / Behandlingsassistentjobb / Strömstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Strömstad
2026-06-03
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sommarvikarie/timanställd stödresurs till Arbetsmarknadsenheten, AME, för att förstärka verksamheten under sommaren.
I rollen är du med i planering och genomförande av det dagliga arbetet. Du ger praktiskt stöd till deltagare i olika arbetsuppgifter, till exempel sortering, enklare serviceuppdrag, renhållning och andra praktiska uppgifter som förekommer i verksamheten.
Du bidrar till att skapa struktur och framdrift i vardagen och är med och leder arbetet på ett närvarande och inkluderande sätt. En viktig del av uppdraget är att introducera deltagare i deras arbetsuppgifter samt att motivera och stärka dem i deras utveckling mot arbete eller studier.
Rollen är operativ, vilket innebär att du själv är en aktiv del av det praktiska arbetet tillsammans med deltagarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du har förmåga att skapa struktur, ta egna initiativ och arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen. Du är tydlig i din kommunikation och har ett professionellt bemötande gentemot deltagare, kollegor och samverkansparter.
För tjänsten krävs:
• Gymnasieutbildning.
• Erfarenhet av arbete där du stöttat, väglett, coachat eller introducerat människor i arbetsuppgifter eller utvecklingsprocesser.
• Yrkeserfarenhet som visar god förmåga att skapa struktur, planera och följa upp insatser.
• Förmåga att möta människor med olika förutsättningar och behov på ett respektfullt och motiverande sätt.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser, coachning och vägledning.
Du behöver vara flexibel och kunna anpassa dig efter verksamhetens behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, då arbetet ställer höga krav på ansvarstagande, omdöme och förmåga att stödja individer i arbetsmarknadsinriktade insatser.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329607/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
Surbrunnsgatan 13 (visa karta
)
452 37 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Arbetsmarknad och försörjning Kontakt
Enhetschef
René Kronemalm rene.kronemalm@stromstad.se 0526-19321 Jobbnummer
9946263