Projektledare till provverksamhet
Försvarets Materielverk (FMV) / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-03
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Nu söker vi en projektledare som vill vara med och bidra till att stärka Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. I rollen kommer du arbeta med inriktning elmiljö samt Försvarsmaktens skol- och transportflygsystem. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Som projektledare får du en central roll i att leda och driva provuppdrag inom området elmiljö samt Försvarsmaktens skol- och transportflygsystem. Du ansvarar för att planera, strukturera och följa upp projektets mål, aktiviteter, resurser, ekonomi och tidplan för att säkerställa leverans med rätt kvalitet, inom budget och enligt uppsatta milstolpar.
Vidare leder du projektteamet genom målstyrning och arbetar nära samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter för att driva projekten framåt. Du arbetar med hela kedjan från planering och upphandling till analys, beslut och avrapportering av projekthandlingar. Som projektledare ansvarar du för projektets genomförande, där du följer upp progress, hanterar risker och säkerställer att projektet bedrivs enligt gällande regelverk och arbetssätt.
Du bidrar även till utvecklingen av processer, metoder och arbetssätt inom verksamheten och kan vid behov även ta rollen som kampanjledare.
Tjänsten är placerad i Linköping. Inrikes och utrikes tjänsteresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad civil-/högskoleingenjör eller har annan relevant teknisk utbildning samt projektledarutbildning alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av att leda projekt med underlydande projektmedlemmar. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är aktuell och relevant erfarenhet av tekniskt systemarbete, provverksamhet eller arbete inom det tekniska arbetsområdet. Det gäller även gällande användning av projektplaneringsverktyg som MS Project eller motsvarande. Har du kunskap om Försvarsmaktens flygmateriel och dess taktiska, tekniska och operativa användning är det en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är strukturerad med god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Är självgående och tar ansvar för din uppgift samt har även god förmåga att leda andra. Du samarbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser utmanande situationer på ett konstruktivt sätt. Viktigt är även att du är en person som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt. Inom verksamhetsområdet kommer du att tillhöra Test och evaluering (T&E) Luft som verkar inom flygarenan. Det innebär arbete med verifiering och validering av flygrelaterade produkter, främst på militära plattformar såsom Gripen och helikoptrar. Målet med vår verksamhet är att stödja övriga FMV med fackspecifik kompetens samt leda verksamhet inom verifiering och validering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Malin Norman via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Markus Carlén på markus.carlen@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
581 28 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
9946254